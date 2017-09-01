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В Кыштыме студенты не дадут бездомным животным умереть от голода

Автор: КР от Сегодня, 11:15 Категория: Общество

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В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа проходит акция «Помоги бездомным животным». Инициатором её проведения стал студенческий волонтёрский центр «Горячие сердца», который образовался в нашем филиале два года назад.

 

Как сказала сайту «КР» руководитель этого центра, заместитель директора по воспитательной работе Валентина Щеглова, менее чем за месяц студенты и педагоги собрали десятки килограммов корма для животных. Это и специальные корма для кошек и собак, и крупы, и макароны. Вся провизия для четвероногих будет передана волонтёрам кыштымской группы «Помощь бездомным животным». К участию в акции могут присоединиться все желающие.

 

Акция продлится до конца сентября. Не исключено, что со временем она станет постоянной.

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