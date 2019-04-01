В посёлок рядом с Кыштымом вернулись родители лебедёнка, подстреленного охотниками в прошлом году

Автор: КР от Сегодня, 16:31 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», эти краснокнижные птицы каждую весну прилетают на озеро Увильды. Местная жительница Елена Плешкова дала им имена – Гоша и Глаша. Прошлой осенью одного птенца из их потомства охотники убили, а другого ранили в крыло, из-за чего он не смог отправиться с родителями на зиму в тёплые края.

К операции по спасению раненого лебедёнка подключилась, по просьбе редакции газеты «Кыштымский рабочий», глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Позднее депутат Государственной думы Владимир Бурматов. Общими усилиями, с привлечением кыштымского поисково-спасательного отряда, лебедёнка удалось поймать. Он был направлен на лечение к известному ветеринару и руководителю челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну.

В начале апреля Гоша и Глаша вновь появились на озере Увильды. Об этом сайту «КР» сегодня сообщила Елена Плешкова. По её словам, она уже начала их подкармливать с мостика в своём огороде. Сами лебеди сидят на льду, так как он ещё не сошёл.

– Состояние пойманного прошлой осенью лебедёнка удовлетворительно, но крыло по-прежнему висит, – сказал сайту «КР» Карен Даллакян. – Мы у себя уже начали восстанавливать пруд, скоро попробуем опустить его в воду. Посмотрим, как будет себя вести. Специалистам министерства экологии ещё предстоит оценить его состояние. После этого будет вынесен вердикт: или оставить у нас для продолжения реабилитации, или выпустить на волю. Во втором случае, конечно, отпускать будем в тот водоём, из которого забирали, то есть на озеро Увильды. Может, родители его и не узнают, но там хотя бы будут жители посёлка, которые продолжат за ним наблюдение.