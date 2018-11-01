На Увильдах разыгрывается настоящая драма вокруг раненого охотниками лебедёнка Автор: КР от Сегодня, 14:22 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», на озере Увильды в одноимённом посёлке обитает семейство лебедей. Всего их было шесть, но двоих из четырёх детёнышей охотники убили, а третьему подстрелили крыло. На озёро уже дважды приезжали руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева и инспектор министерства экологии. Но обе попытки поймать раненого детёныша лебедей Гоши и Глаши оказались безуспешными. Не помогло и содействие местной жительницы Елены Плешковой, которая буквально выходила лебедят весной этого года. – Самец Гоша и здоровый лебедёнок на берег ещё выходят, а вот Глаша с раненым детёнышем остаются на воде, – сказала сайту «КР» руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева. – Когда они всё-таки вышли на берег, а мы попробовали подойти, Глаша, раскинув крылья, прикрыла раненого лебедёнка и сопроводила его обратно в воду. Я такую заботу увидела впервые, если честно. В один из приездов она наблюдала за поведением всего семейства. Родители и их здоровый потомок уже взлетают, видимо отправляясь за пищей. Но спустя время раненый лебедёнок начинает кричать, и лебеди к нему возвращаются. Учитывая их очень близкую связь, они тоже могут затянуть с перелётом на юг. Проблема, по мнению Ирины Чухаревой, ещё и в том, что после публикации статьи в газете и на сайте «КР» про это семейство лебедей узнали очень многие. Люди стали специально приезжать сюда и подкармливать их, чего ни в коем случае нельзя делать. Это не только отдыхающие в санатории «лесное озеро» и местные увильдинцы, но и жители с близлежащих городов и даже областей. Именно искусственная подкормка лебедей создаёт у них ложное чувство постоянного наличия корма. А ведь как раз из-за его нехватки лебеди и предпочитают перелетать в тёплые края. Орнитолог даже обращалась в министерство экологии с просьбой поставить ограждение на том участке, куда лебеди выходят к людям. Но получила отказ поскольку жители посёлка Увильды спускают здесь лодки на воду. Сейчас решается вопрос об установке информационной таблички с предупреждением, что лебедей кормить запрещено. Обращение в МЧС также не помогло. На озеро, которое является особым природоохранным объектом, спускать моторные лодки запрещено, а на веслах за лебедями попросту не угнаться. По словам Ирины Чухаревой, времени для отлова раненого лебедёнка у них ещё есть до конца декабря. Именно в этот период идёт отлёт лебедей из наших краёв. Раненого потомка Гоши и Глаши попробуют поймать, когда лёд на озере станет толще – сейчас оно только начинает им покрываться. – В прошлом году в это время лебедей на уже озере не было, – сказала сайту «КР» Елена Плешкова. – Лёд у нас встаёт долго. А если лебедёнок переплывёт на другую сторону от места, где они обитают, то и вовсе потеряется, и его уже будет не найти. А по тонкому льду ведь могут лисы начать бегать, для которых он лёгкая добыча, их у нас в округе полно. Да и охотники стреляют здесь чуть ли не каждые выходные. Кроме того, Елена Викторовна заверяет, что Гоша стал на неё чаще шипеть, видимо, чувствуя, что она помогает чужакам забрать лебедёнка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить