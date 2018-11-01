На Увильдах разыгрывается настоящая драма вокруг раненого охотниками лебедёнка

Автор: КР от Сегодня, 14:22 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», на озере Увильды в одноимённом посёлке обитает семейство лебедей. Всего их было шесть, но двоих из четырёх детёнышей охотники убили, а третьему подстрелили крыло.

На озёро уже дважды приезжали руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева и инспектор министерства экологии. Но обе попытки поймать раненого детёныша лебедей Гоши и Глаши оказались безуспешными. Не помогло и содействие местной жительницы Елены Плешковой, которая буквально выходила лебедят весной этого года.

– Самец Гоша и здоровый лебедёнок на берег ещё выходят, а вот Глаша с раненым детёнышем остаются на воде, – сказала сайту «КР» руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева. – Когда они всё-таки вышли на берег, а мы попробовали подойти, Глаша, раскинув крылья, прикрыла раненого лебедёнка и сопроводила его обратно в воду. Я такую заботу увидела впервые, если честно.

В один из приездов она наблюдала за поведением всего семейства. Родители и их здоровый потомок уже взлетают, видимо отправляясь за пищей. Но спустя время раненый лебедёнок начинает кричать, и лебеди к нему возвращаются. Учитывая их очень близкую связь, они тоже могут затянуть с перелётом на юг.

Проблема, по мнению Ирины Чухаревой, ещё и в том, что после публикации статьи в газете и на сайте «КР» про это семейство лебедей узнали очень многие. Люди стали специально приезжать сюда и подкармливать их, чего ни в коем случае нельзя делать. Это не только отдыхающие в санатории «лесное озеро» и местные увильдинцы, но и жители с близлежащих городов и даже областей.

Именно искусственная подкормка лебедей создаёт у них ложное чувство постоянного наличия корма. А ведь как раз из-за его нехватки лебеди и предпочитают перелетать в тёплые края. Орнитолог даже обращалась в министерство экологии с просьбой поставить ограждение на том участке, куда лебеди выходят к людям. Но получила отказ поскольку жители посёлка Увильды спускают здесь лодки на воду.

Сейчас решается вопрос об установке информационной таблички с предупреждением, что лебедей кормить запрещено.

Обращение в МЧС также не помогло. На озеро, которое является особым природоохранным объектом, спускать моторные лодки запрещено, а на веслах за лебедями попросту не угнаться.

По словам Ирины Чухаревой, времени для отлова раненого лебедёнка у них ещё есть до конца декабря. Именно в этот период идёт отлёт лебедей из наших краёв. Раненого потомка Гоши и Глаши попробуют поймать, когда лёд на озере станет толще – сейчас оно только начинает им покрываться.

– В прошлом году в это время лебедей на уже озере не было, – сказала сайту «КР» Елена Плешкова. – Лёд у нас встаёт долго. А если лебедёнок переплывёт на другую сторону от места, где они обитают, то и вовсе потеряется, и его уже будет не найти. А по тонкому льду ведь могут лисы начать бегать, для которых он лёгкая добыча, их у нас в округе полно. Да и охотники стреляют здесь чуть ли не каждые выходные.

Кроме того, Елена Викторовна заверяет, что Гоша стал на неё чаще шипеть, видимо, чувствуя, что она помогает чужакам забрать лебедёнка.