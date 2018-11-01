Спасение раненого лебедёнка под Кыштымом затормозили бюрократические проволочки бездушных чиновников областного уровня

Автор: КР от Сегодня, 15:26 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», две попытки орнитолога поймать раненого лебедёнка на озере Увильды рядом с санаторием «Лесное озеро» не увенчались успехом.

А сегодня утром в редакции раздался телефонный звонок от жительницы этого посёлка Елены Плешковой. Именно она выходила всех четверых птенцов Гоши и Глаши, двоих из которых убили охотники, а третьему подстрелили крыло. Она сообщила, что раненый лебедёнок остался на озере один. Его родители вместе со здоровым птенцом улетели на юг ещё вчера вечером, и она слышала крики оставшегося лебедёнка на протяжении всей ночи.

Редакция «Кыштымского рабочего» обратилась за помощью к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой и в местный поисково-спасательный отряд. Их выезд на место глава согласовала с региональным руководством МЧС.

– Если у вас уже всё готово, то это хорошо, – сказала утром сайту «КР» руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева. – Я сейчас тогда свяжусь с министерством экологии, чтобы решить, куда мы определим лебедёнка.

Организация спасательной операции заняла менее получаса – оперативность проявили глава Кыштымского округа, руководство отделения МЧС по Челябинской области и кыштымский отряд поисково-спасательной службы.

Но только машина со спасателями выехала в сторону Увильдов, нашему корреспонденту, а он тоже отправился с ними, позвонила руководитель орнитологического центра Ирина Чухарева. Она попросила передать трубку старшему спасателю бригады.

– Зачем вы сейчас туда едете? Я считаю, что если его выловить сегодня, мы вырвем его из среды обитания, – привела свои доводы уже журналисту «КР» Чухарева. – Тем более что если мы поместим его в специальный бассейн к руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну, у которого сейчас итак восемь лебедей плавают, ему будет тесно и хуже, чем на озере. Конечно, я готова его забрать, если вы его поймаете, но считаю это прямым нарушением законодательства. Я сейчас позвоню в министерство экологии, и они вам перезвонят.

Машине со спасателями пришлось развернуться и ехать обратно. На удивление, из министерства экологии Челябинской области в редакцию «Кыштымского рабочего» минут через 20 и вправду перезвонили.

– Если орнитолог уже дважды пыталась поймать раненого лебедёнка и оба раза у неё это не получилось, то, по всей видимости, он не настолько плохо себя чувствует, – сказала сайту «КР» специалист этого ведомства Юлия Костюкова. – А вылавливать птицу, занесённую в Красную книгу, без разрешения министерства экологии запрещено (как будто она не из этого же ведомства! – Ред.). Штраф за это 25 000 рублей, а за то, что это будет сделано на озере, которое является памятником природы, сумма увеличится ещё в два раза. Получить разрешение может любой человек, заполнив специальную форму обращения. Срок рассмотрения заявки в экстренных случаях три дня, в обычном порядке – до 30 дней.

Небольшое отступление. Россияне уже давно привыкли к отсутствию логики у многих чиновников, облачённых в том числе и государственной властью. И их гениальной способностью затуманивать словесным потоком своё нежелание решать проблемы, а не штамповать на них грифы «поставлено на контроль». Так вот, этот ответ некой чиновницы Юлии Костюковой – яркое тому подтверждение.

Мы дозвонились и до руководителя фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян такой информации удивился.

– О каком бассейне идёт речь, на улице уже холода?! – сказал он сайту «КР». – Всех лебедей, а у нас их семь, мы перевели в тёплые помещения. Ещё есть три места, поэтому мы без проблем сможем принять раненого на Увильдах лебедёнка.

Редакция сайта «КР» сделала всё возможное для спасения бедного птенца. Однако в два счёта победить махровый бюрократизм, которым чиновники государственного уровня подменяют реальную работу, невозможно.

В этом время жители посёлка Увильды, отдыхающие санатория «Лесное озеро», узнав от нашей редакции, что спасательная операция споткнулась о региональное ведомство, забили во все колокола. Звонки идут в столицу России, а также в администрацию губернатора.

А теперь внимание. Как стало известно сайту «КР» из надёжных источников, у орнитолога Ирины Чухаревой закончился срок разрешения на поимку лебедёнка. Почему она не побеспокоилась о его продлении заранее, никому неизвестно. Впрочем, куда чиновникам торопиться? Ну, замёрзнет лебедёнок в предстоящие морозы, разве с них за это спросится? Подумаешь, мелочи какие...