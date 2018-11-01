Спасение раненого лебедёнка под Кыштымом затормозили бюрократические проволочки бездушных чиновников областного уровня Автор: КР от Сегодня, 15:26 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», две попытки орнитолога поймать раненого лебедёнка на озере Увильды рядом с санаторием «Лесное озеро» не увенчались успехом. А сегодня утром в редакции раздался телефонный звонок от жительницы этого посёлка Елены Плешковой. Именно она выходила всех четверых птенцов Гоши и Глаши, двоих из которых убили охотники, а третьему подстрелили крыло. Она сообщила, что раненый лебедёнок остался на озере один. Его родители вместе со здоровым птенцом улетели на юг ещё вчера вечером, и она слышала крики оставшегося лебедёнка на протяжении всей ночи. Редакция «Кыштымского рабочего» обратилась за помощью к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой и в местный поисково-спасательный отряд. Их выезд на место глава согласовала с региональным руководством МЧС. – Если у вас уже всё готово, то это хорошо, – сказала утром сайту «КР» руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева. – Я сейчас тогда свяжусь с министерством экологии, чтобы решить, куда мы определим лебедёнка. Организация спасательной операции заняла менее получаса – оперативность проявили глава Кыштымского округа, руководство отделения МЧС по Челябинской области и кыштымский отряд поисково-спасательной службы. Но только машина со спасателями выехала в сторону Увильдов, нашему корреспонденту, а он тоже отправился с ними, позвонила руководитель орнитологического центра Ирина Чухарева. Она попросила передать трубку старшему спасателю бригады. – Зачем вы сейчас туда едете? Я считаю, что если его выловить сегодня, мы вырвем его из среды обитания, – привела свои доводы уже журналисту «КР» Чухарева. – Тем более что если мы поместим его в специальный бассейн к руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну, у которого сейчас итак восемь лебедей плавают, ему будет тесно и хуже, чем на озере. Конечно, я готова его забрать, если вы его поймаете, но считаю это прямым нарушением законодательства. Я сейчас позвоню в министерство экологии, и они вам перезвонят. Машине со спасателями пришлось развернуться и ехать обратно. На удивление, из министерства экологии Челябинской области в редакцию «Кыштымского рабочего» минут через 20 и вправду перезвонили. – Если орнитолог уже дважды пыталась поймать раненого лебедёнка и оба раза у неё это не получилось, то, по всей видимости, он не настолько плохо себя чувствует, – сказала сайту «КР» специалист этого ведомства Юлия Костюкова. – А вылавливать птицу, занесённую в Красную книгу, без разрешения министерства экологии запрещено (как будто она не из этого же ведомства! – Ред.). Штраф за это 25 000 рублей, а за то, что это будет сделано на озере, которое является памятником природы, сумма увеличится ещё в два раза. Получить разрешение может любой человек, заполнив специальную форму обращения. Срок рассмотрения заявки в экстренных случаях три дня, в обычном порядке – до 30 дней. Небольшое отступление. Россияне уже давно привыкли к отсутствию логики у многих чиновников, облачённых в том числе и государственной властью. И их гениальной способностью затуманивать словесным потоком своё нежелание решать проблемы, а не штамповать на них грифы «поставлено на контроль». Так вот, этот ответ некой чиновницы Юлии Костюковой – яркое тому подтверждение. Мы дозвонились и до руководителя фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян такой информации удивился. – О каком бассейне идёт речь, на улице уже холода?! – сказал он сайту «КР». – Всех лебедей, а у нас их семь, мы перевели в тёплые помещения. Ещё есть три места, поэтому мы без проблем сможем принять раненого на Увильдах лебедёнка. Редакция сайта «КР» сделала всё возможное для спасения бедного птенца. Однако в два счёта победить махровый бюрократизм, которым чиновники государственного уровня подменяют реальную работу, невозможно. В этом время жители посёлка Увильды, отдыхающие санатория «Лесное озеро», узнав от нашей редакции, что спасательная операция споткнулась о региональное ведомство, забили во все колокола. Звонки идут в столицу России, а также в администрацию губернатора. А теперь внимание. Как стало известно сайту «КР» из надёжных источников, у орнитолога Ирины Чухаревой закончился срок разрешения на поимку лебедёнка. Почему она не побеспокоилась о его продлении заранее, никому неизвестно. Впрочем, куда чиновникам торопиться? Ну, замёрзнет лебедёнок в предстоящие морозы, разве с них за это спросится? Подумаешь, мелочи какие... Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Марина Сегодня, 16:08 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Гнать таких чиновников в шею и подальше.Всвязи с низкой температурой встает лед на мелководье,лебедь находится на большой воде без еды!!!Улететь он не сможет,оставшись без еды просто ослабнет и погибнет!! 0