Спасённому в посёлке под Кыштымом лебедёнку сделают операцию на крыле

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Общество

Фотографии министерства экологии Челябинской области

Как уже сообщалось на сайте «КР», подстреленный охотниками лебедёнок на озере Увильды не смог улететь вместе со своими родителями в тёплые края. Наш сайт подробно сообщал об операции по его спасению.

Лебедёнок был передан руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну. В ходе ветеринарного обследования у него диагностировали переломы крыла без смещения. Были обнаружены и две застрявшие металлические пули диаметром два и пять миллиметров. Операция по их удалению пройдёт в конце января.

– При первичном осмотре обнаружено ещё и сквозное отверстие, то есть одна из пуль прошла навылет, – сказал сайту «КР» руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. – Самочувствие у лебедя нормальное, готовим его к операции.

После извлечения пуль в ходе операции краснокнижную птицу ждёт реабилитация. Обычно на полное восстановление уходит один месяц.

Заключение о ранах отправлено в отдел дознания кыштымской полиции, которая расследует уголовное дело по факту незаконной охоты.