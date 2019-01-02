Спасённому в посёлке под Кыштымом лебедёнку сделают операцию на крыле Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Общество 0 Фотографии министерства экологии Челябинской области Как уже сообщалось на сайте «КР», подстреленный охотниками лебедёнок на озере Увильды не смог улететь вместе со своими родителями в тёплые края. Наш сайт подробно сообщал об операции по его спасению. Лебедёнок был передан руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну. В ходе ветеринарного обследования у него диагностировали переломы крыла без смещения. Были обнаружены и две застрявшие металлические пули диаметром два и пять миллиметров. Операция по их удалению пройдёт в конце января. – При первичном осмотре обнаружено ещё и сквозное отверстие, то есть одна из пуль прошла навылет, – сказал сайту «КР» руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. – Самочувствие у лебедя нормальное, готовим его к операции. После извлечения пуль в ходе операции краснокнижную птицу ждёт реабилитация. Обычно на полное восстановление уходит один месяц. Заключение о ранах отправлено в отдел дознания кыштымской полиции, которая расследует уголовное дело по факту незаконной охоты. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить