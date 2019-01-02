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Спасённому в посёлке под Кыштымом лебедёнку сделают операцию на крыле

Автор: КР от Сегодня, 10:14 Категория: Общество

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Фотографии министерства экологии Челябинской области

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», подстреленный охотниками лебедёнок на озере Увильды не смог улететь вместе со своими родителями в тёплые края. Наш сайт подробно сообщал об операции по его спасению.

 

Лебедёнок был передан руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну. В ходе ветеринарного обследования у него диагностировали переломы крыла без смещения. Были обнаружены и две застрявшие металлические пули диаметром два и пять миллиметров. Операция по их удалению пройдёт в конце января.

 

 

– При первичном осмотре обнаружено ещё и сквозное отверстие, то есть одна из пуль прошла навылет, – сказал сайту «КР» руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. – Самочувствие у лебедя нормальное, готовим его к операции.

 

После извлечения пуль в ходе операции краснокнижную птицу ждёт реабилитация. Обычно на полное восстановление уходит один месяц.

 

Заключение о ранах отправлено в отдел дознания  кыштымской полиции, которая расследует уголовное дело по факту незаконной охоты.


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