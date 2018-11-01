В посёлке под Кыштымом спасают раненого лебедёнка и его сородичей Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на сайте «КР», на озере Увильды в одноимённом посёлке обитает семейство лебедей. Всего их было шесть, но двоих из четырёх детёнышей охотники убили, а третьему подстрелили крыло. Лебеди своих сородичей не бросают, поэтому они пока не могут улететь на юг. После публикации на сайте «КР» и обращения жителей Увильдов во вторник в посёлок приехали руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева и инспектор министерства экологии. Вместе с жительницей Увильдов Еленой Плешковой, которая буквально выходила потомство лебедей Гоши и Глаши, они попробовали поймать раненого лебедёнка. И если к своей спасительнице Елене он ещё выходил на берег, то при приближении посторонних людей моментально возвращался в воду. – Попытки орнитолога поймать его так и не увенчались успехом, – сказала сайту «КР» Елена Плешкова. – Ирина Чухарева заверила меня, что новая попытка будет предпринята на следующей неделе. В любом случае это уже движение вперёд в нашем желании спасти несчастного лебедёнка. Ирина Чухарева получила разрешение от министерства экологии Челябинской области сроком на один месяц, чтобы поймать раненую птицу и отвезти её к ветеринару. Предполагается, что до следующей весны он будет находиться под присмотром специалистов в бассейне, созданном как раз для таких случаев. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить