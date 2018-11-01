» » В посёлке под Кыштымом спасают раненого лебедёнка и его сородичей

В посёлке под Кыштымом спасают раненого лебедёнка и его сородичей

Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», на озере Увильды в одноимённом посёлке обитает семейство лебедей. Всего их было шесть, но двоих из четырёх детёнышей охотники убили, а третьему подстрелили крыло. Лебеди своих сородичей не бросают, поэтому они пока не могут улететь на юг.  

 

После публикации на сайте «КР» и обращения жителей Увильдов во вторник в посёлок приехали руководитель орнитологического общества областного центра Ирина Чухарева и инспектор министерства экологии. Вместе с жительницей Увильдов Еленой Плешковой, которая буквально выходила потомство лебедей Гоши и Глаши, они попробовали поймать раненого лебедёнка.

 

И если к своей спасительнице Елене он ещё выходил на берег, то при приближении посторонних людей моментально возвращался в воду.

 

 

– Попытки орнитолога поймать его так и не увенчались успехом, – сказала сайту «КР» Елена Плешкова. – Ирина Чухарева заверила меня, что новая попытка будет предпринята на следующей неделе.  В любом случае это уже движение вперёд в нашем желании спасти несчастного лебедёнка.

 

 Ирина Чухарева получила разрешение от министерства экологии Челябинской области сроком на один месяц, чтобы поймать раненую птицу и отвезти её к ветеринару.  Предполагается, что до следующей весны он будет находиться под присмотром специалистов в бассейне, созданном как раз для таких случаев.  

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter