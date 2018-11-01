Свершилось! Под Кыштымом раненого лебедёнка спасла общественность Автор: КР от Вчера, 17:30 Категория: Общество 0 Сегодня завершилась спасательная операция, длившаяся полтора часа. Хотя в набат сайт «КР» начал бить ещё 29 октября. На помощь раненому охотниками лебедёнку приехали спасатели кыштымского поисково-спасательного отряда, съехались представители областных СМИ, орнитолог Ирина Чухарева и инспектор министерства экологии Челябинской области. Редакцию «Кыштымского рабочего» активно поддержала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Именно она связалась с руководством регионального подразделения МЧС России, не единожды звонила в министерство экологии. На этой неделе к затянувшемуся не на шутку спасению кроснокнижной птицы подключился и депутат Государственной думы Владимир Бурматов. – Нам пришлось в ручном режиме подключиться к спасению краснокнижного лебедя под Кыштымом, – сказал сайту «КР» Владимир Бурматов. – Это было обращение жителей посёлка Увильды. Казалось бы, всего одна птица, которая не сумела из-за ранения улететь вместе с остальными лебедями, но, тем не менее, её ценность и значимость потребовала вмешательства на самом серьёзном уровне. Нам говорили, что меньше, чем за 30 дней невозможно оказать помощь птице. Пришлось ускорить решение по ней в министерстве экологии Челябинской области. Лебедёнок перебитым крылом из-за того, что озеро Увильды уже стало покрываться льдом, ушёл на большую воду из того места, где он обитал всё лето. Отдыхающие в санатории МВД «Лесное озеро», которые сопереживали лебедёнку и возмущались долгим бездействием специалистов областного уровня, тоже наблюдали за спасением лебедёнка. Из-за ажиотажа сюда направили даже сотрудников Росгвардии, которые попросили отдыхающих в санатории отойти подальше, а сотрудников СМИ и вовсе выпроводили за ворота. После того, как не удалось вызволить лебедёнка на берег, спасателям пришлось ловить его с резиновой лодки. – Сначала было тяжело, лебедёнок постоянно от нас уплывал, – сказал сайту «КР» спасатель кыштымского поисково-спасательного отряда Ильдар Фазаргуллин. – Ситуация осложнялась ещё и тем, что где-то было глубоко, а где-то мелко. Прилично погонявшись за ним, удалось загнать его в угол и поймать. Видео пресс-секретаря депутата Госдумы Владимира Бурматова Аллы Ципордей. Лебедёнка передали орнитологу Ирине Чухаревой. В свою очередь, она повезла его руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну. Известный ветеринар осмотрит птицу, после чего её поместят под наблюдение в специальное помещение. – Хочется сказать большое спасибо редакции газеты «Кыштымский рабочий» за то, что откликнулись на наш крик о помощи бедному лебедёнку, – сказала сайту «КР» Елена Плешкова. – А также спасибо всем, кто принимал активное участие в его спасении, неравнодушным отдыхающим санатория. Без общих усилий птица бы просто погибла. Кыштымским спасателям и, в частности, Ильдару Фазаргуллину совершенно незнакомые люди пожимали руки, а кто-то даже обнимал. История одного раненого лебедёнка затронула многих. Но главное – у неё счастливый конец. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить