Свершилось! Под Кыштымом раненого лебедёнка спасла общественность

Автор: КР от Вчера, 17:30 Категория: Общество

Сегодня завершилась спасательная операция, длившаяся полтора часа. Хотя в набат сайт «КР» начал бить ещё 29 октября. На помощь раненому охотниками лебедёнку приехали спасатели кыштымского поисково-спасательного отряда, съехались представители областных СМИ, орнитолог Ирина Чухарева и инспектор министерства экологии Челябинской области.

Редакцию «Кыштымского рабочего» активно поддержала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Именно она связалась с руководством регионального подразделения МЧС России, не единожды звонила в министерство экологии. На этой неделе к затянувшемуся не на шутку спасению кроснокнижной птицы подключился и депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

– Нам пришлось в ручном режиме подключиться к спасению краснокнижного лебедя под Кыштымом, – сказал сайту «КР» Владимир Бурматов. – Это было обращение жителей посёлка Увильды. Казалось бы, всего одна птица, которая не сумела из-за ранения улететь вместе с остальными лебедями, но, тем не менее, её ценность и значимость потребовала вмешательства на самом серьёзном уровне. Нам говорили, что меньше, чем за 30 дней невозможно оказать помощь птице. Пришлось ускорить решение по ней в министерстве экологии Челябинской области.

Лебедёнок перебитым крылом из-за того, что озеро Увильды уже стало покрываться льдом, ушёл на большую воду из того места, где он обитал всё лето. Отдыхающие в санатории МВД «Лесное озеро», которые сопереживали лебедёнку и возмущались долгим бездействием специалистов областного уровня, тоже наблюдали за спасением лебедёнка.

Из-за ажиотажа сюда направили даже сотрудников Росгвардии, которые попросили отдыхающих в санатории отойти подальше, а сотрудников СМИ и вовсе выпроводили за ворота.

После того, как не удалось вызволить лебедёнка на берег, спасателям пришлось ловить его с резиновой лодки.

– Сначала было тяжело, лебедёнок постоянно от нас уплывал, – сказал сайту «КР» спасатель кыштымского поисково-спасательного отряда Ильдар Фазаргуллин. – Ситуация осложнялась ещё и тем, что где-то было глубоко, а где-то мелко. Прилично погонявшись за ним, удалось загнать его в угол и поймать.

Видео пресс-секретаря депутата Госдумы Владимира Бурматова Аллы Ципордей.

Лебедёнка передали орнитологу Ирине Чухаревой. В свою очередь, она повезла его руководителю фонда зоозащиты «Спаси меня» Карену Даллакяну. Известный ветеринар осмотрит птицу, после чего её поместят под наблюдение в специальное помещение.

– Хочется сказать большое спасибо редакции газеты «Кыштымский рабочий» за то, что откликнулись на наш крик о помощи бедному лебедёнку, – сказала сайту «КР» Елена Плешкова. – А также спасибо всем, кто принимал активное участие в его спасении, неравнодушным отдыхающим санатория. Без общих усилий птица бы просто погибла.

Кыштымским спасателям и, в частности, Ильдару Фазаргуллину совершенно незнакомые люди пожимали руки, а кто-то даже обнимал. История одного раненого лебедёнка затронула многих. Но главное – у неё счастливый конец.