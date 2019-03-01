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В Кыштыме почтальонов обуют в новые «вездеходы»

Автор: КР от Вчера, 14:10 Категория: Общество

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К весеннему сезону Почта России закупила для южноуральских доставщиков пенсий и корреспонденции 1200 пар резиновых сапог. Обувь поступит во все  почтамты Челябинской области, включая отделения в Кыштыме.

 

 

Резиновые «вездеходы» призваны обеспечить безопасные условия труда почтальонов и бесперебойную доставку почты в период активного таяния снега и дождей.

 

 

– Ежедневно почтальоны проходят по восемь километров, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь Управления федеральной почтовой связи Челябинской области Светлана Замятина. – В резиновых сапогах – тёплые вкладыши. Они согревают ногу и обеспечивают комфортные условия. Мы заранее готовимся к сезонным рискам, чтобы, вопреки погодным условиям, выплаты и почту доставить нашим клиентам в срок.

 

 

К весне готов и автопарк почтовых отделений. Машины прошли техническое обслуживание. На случай разрыва дорог между населёнными пунктами на территории Кыштымского городского округа предусмотрены запасные маршруты доставки почты.


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