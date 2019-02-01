Жители Кыштыма – в числе лучших благотворителей Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: Общество 0 Фотография пресс-службы управления федеральной почтовой связи Челябинской области В рамках подписной кампании на первое полугодие 2019 года жители Кыштыма приняли участие в благотворительной акции Почты России «Дерево добра». Кыштымцы, как и жители других городов, оформляли подписку на познавательные издания для детских домов и школ-интернатов Челябинской области. Таких газет и журналов получит 91 социальное учреждение Южного Урала – всего 10 000 экземпляров. – Активное участие в благотворительной акции «Почты России» приняли жители Челябинска, Магнитогорска, Карталов и Кыштыма, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь управления федеральной почтовой связи Челябинской области Светлана Замятина. – Жители Кыштыма в адрес социальных учреждений выписали почти 900 различных журналов и газет. Чуть больше оформили подписных изданий жители Карталов – 1000 экземпляров. Более чем полуторамиллионный Челябинск – всего лишь 4000, в то время как жители Магнитогорска – 2200. Кыштымцы в любой момент могут присоединиться к «Дереву добра». Подписка в адрес социальных учреждений принимается во всех отделениях почтовой связи. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить