Жители Кыштыма – в числе лучших благотворителей

Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: Общество

Фотография пресс-службы управления федеральной почтовой связи Челябинской области

В рамках подписной кампании на первое полугодие 2019 года жители Кыштыма приняли участие в благотворительной акции Почты России «Дерево добра».

Кыштымцы, как и жители других городов, оформляли подписку на познавательные издания для детских домов и школ-интернатов Челябинской области. Таких газет и журналов получит 91 социальное учреждение Южного Урала – всего 10 000 экземпляров.

– Активное участие в благотворительной акции «Почты России» приняли жители Челябинска, Магнитогорска, Карталов и Кыштыма, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь управления федеральной почтовой связи Челябинской области Светлана Замятина. – Жители Кыштыма в адрес социальных учреждений выписали почти 900 различных журналов и газет.

Чуть больше оформили подписных изданий жители Карталов – 1000 экземпляров. Более чем полуторамиллионный Челябинск – всего лишь 4000, в то время как жители Магнитогорска – 2200.

Кыштымцы в любой момент могут присоединиться к «Дереву добра». Подписка в адрес социальных учреждений принимается во всех отделениях почтовой связи.