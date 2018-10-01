Жителям Кыштыма международные почтовые отправления стали приходить в полтора раза чаще

Автор: КР от Сегодня, 11:11 Категория: Общество

Вместе с Кыштымом лидерами по этому показателю в Челябинской области стали Копейск и Карталы. Работники кыштымских отделений Почты России за девять месяцев этого года выдали жителям нашего города 331 тысячу международных почтовых отправлений. В прошлом году эта цифра была меньше в полтора раза – 206 тысяч.

По прогнозам управления Федеральной почтовой связи Челябинской области, предновогодний поток международных посылок, получаемых южноуральцами, увеличится на 85 процентов к уровню прошлого года. Тогда было обработано 4,6 миллиона отправлений.

К новогодним праздникам прогнозируется выход на цифру в семь миллионов и более. С октября по декабрь Почта России доставит южноуральцам около двух миллионов почтовых отправлений.

Такие увеличения вызваны и оптимизацией логистики – кыштымцы стали получать быстрее заказы из интернет-магазинов. Теперь все посылки из китайского Гонконга по морю доставляются во Владивосток, откуда поездами развозятся по всей стране. Ранее нерегистрируемая почта из Китая доставлялась автотранспортом.