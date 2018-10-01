Жителям Кыштыма международные почтовые отправления стали приходить в полтора раза чаще Автор: КР от Сегодня, 11:11 Категория: Общество 0 Вместе с Кыштымом лидерами по этому показателю в Челябинской области стали Копейск и Карталы. Работники кыштымских отделений Почты России за девять месяцев этого года выдали жителям нашего города 331 тысячу международных почтовых отправлений. В прошлом году эта цифра была меньше в полтора раза – 206 тысяч. По прогнозам управления Федеральной почтовой связи Челябинской области, предновогодний поток международных посылок, получаемых южноуральцами, увеличится на 85 процентов к уровню прошлого года. Тогда было обработано 4,6 миллиона отправлений. К новогодним праздникам прогнозируется выход на цифру в семь миллионов и более. С октября по декабрь Почта России доставит южноуральцам около двух миллионов почтовых отправлений. Такие увеличения вызваны и оптимизацией логистики – кыштымцы стали получать быстрее заказы из интернет-магазинов. Теперь все посылки из китайского Гонконга по морю доставляются во Владивосток, откуда поездами развозятся по всей стране. Ранее нерегистрируемая почта из Китая доставлялась автотранспортом. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить