В Кыштыме пенсионеры смогут оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома

Автор: КР от Вчера, 10:11 Категория: Общество

Почтальонам кыштымских отделений Почты России выдадут смартфоны, на которых будет установлено специальное мобильное приложение для приёма коммунальных платежей, штрафов ГИБДД, оплаты за связь, интернет и другие услуги. Доставщиков корреспонденции обеспечат и мобильными почтово-кассовыми терминалами для печати фискальных чеков.

– Оснащение такими устройствами почтальонов для Южного Урала – необычный проект, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина. – На первом этапе его реализации во все почтамты Челябинской области поступит 150 мобильных почтово-кассовых аппаратов. В дальнейшем их количество будет увеличено. В большинстве регионов почтальоны уже давно используют их в работе с населением.

В первую очередь, проект ориентирован на маломобильные группы населения, пенсионеров и людей с инвалидностью, а также для жителей отдалённых населённых пунктов.

В региональном управлении почтовой связи Почты России рассчитывают, что таким образом удастся разгрузить сами почтовые отделения.