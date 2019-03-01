В Кыштыме газовики завершают проверку многоквартирных домов

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Общество

До предстоящей среды работники кыштымского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» совместно с представителями управляющей компании «ЖКХ» проверят два оставшихся дома в районе Нижнего Кыштыма. После этого проверка газового оборудования, начавшаяся по всей Челябинской области после взрыва дома в Магнитогорске 1 января, в нашем городе будет считаться завершённой.

Сегодня на оперативном совещании в администрации Кыштымского городского округа исполняющий обязанности начальника кыштымской газовой службы Вячеслав Павлов доложил, что уже проверено 11 827 квартир.

– Лишь в 50 процентах нам удавалось попасть в квартиры, – сказал сайту «КР» Вячеслав Валерьевич. – Когда двери не открывали, мы применяли газоанализатор через замочную скважину. Претензий к управляющим компаниям и ТСЖ в плане помощи при проверке многоквартирных домов нет.

Заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко доложил главе Людмиле Шеболаевой, что проверка прошла и в тех домах, которые не обслуживаются управляющими компаниями.