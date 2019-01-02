Откройте, проверка газа! В Кыштыме началось обследование газового оборудования в многоквартирных домах

Автор: КР от Вчера, 18:26 Категория: Общество

Начальник газовой аварийно-диспетчерской службы Олег Кудрявцев

проводит обследование газоанализатором.

При опасной концентрации утечки газа

более одного процента прибор издаёт звуковой сигнал

В группу проверок включены инженерно-технические специалисты кыштымского филиала «Газпром газораспределение Челябинск» и работники управляющих компаний.

В ходе осмотра будет исследоваться состояние газового оборудования и вентиляционных каналов.

Визиты в квартиры запланированы в будние дни с 8:30 до 16:30 часов. В это время многие находятся на работе, поэтому глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева поручила своим помощникам направить официальные письма руководителям предприятий с просьбой отпускать работников домой в те часы, когда к ним в квартиры должны будут прийти с проверкой газовики.

На подъездах домов или внутри них на стендах появятся объявления о том, в какой день и время назначен такой обход.

– В тех случаях, когда не будет обеспечен доступ в жилые дома, мы будем составлять соответствующий акт и направлять его в Государственную жилищную инспекцию, – пояснил руководитель местного филиала «Газпром газораспределение Челябинск» Валентин Васнев. – Предстоящая проверка – это внеплановое обследование оборудования, а не его обслуживание.

Напомним, что обслуживание проводится один раз в год в соответствии с заключённым договором. В этом случае визит специалиста подлежит оплате. В Кыштыме это чуть больше 300 рублей.

Чтобы исключить общение с псевдогазовщиками, нужно посмотреть дату планового обслуживания в договоре или позвонить в газовую службу по телефону 4-48-33. А внеплановое обследование, которое проводится сейчас, – бесплатное. Расписание визитов газовщиков можно уточнить в управляющих компаниях.

Также график внепланового технического обследования представлен на сайте администрации Кыштымского городского округа.

Проверки продлятся до 1 марта.

Эта работа проводится по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в связи с трагедией в Магнитогорске, где 31 декабря обрушились два подъезда жилого дома из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек...

Справка

За внутридомовое газовое оборудование, от крана, расположенного в подъезде, до крана перед газовой плитой или колонкой, отвечают управляющие компании. За внутриквартирное оборудование – счётчик, шланг, газовую плиту – ответственность несут собственники квартир.