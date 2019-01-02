Откройте, проверка газа! В Кыштыме началось обследование газового оборудования в многоквартирных домах Автор: КР от Вчера, 18:26 Категория: Общество 0 Начальник газовой аварийно-диспетчерской службы Олег Кудрявцев проводит обследование газоанализатором. При опасной концентрации утечки газа более одного процента прибор издаёт звуковой сигнал В группу проверок включены инженерно-технические специалисты кыштымского филиала «Газпром газораспределение Челябинск» и работники управляющих компаний. В ходе осмотра будет исследоваться состояние газового оборудования и вентиляционных каналов. Визиты в квартиры запланированы в будние дни с 8:30 до 16:30 часов. В это время многие находятся на работе, поэтому глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева поручила своим помощникам направить официальные письма руководителям предприятий с просьбой отпускать работников домой в те часы, когда к ним в квартиры должны будут прийти с проверкой газовики. На подъездах домов или внутри них на стендах появятся объявления о том, в какой день и время назначен такой обход. – В тех случаях, когда не будет обеспечен доступ в жилые дома, мы будем составлять соответствующий акт и направлять его в Государственную жилищную инспекцию, – пояснил руководитель местного филиала «Газпром газораспределение Челябинск» Валентин Васнев. – Предстоящая проверка – это внеплановое обследование оборудования, а не его обслуживание. Напомним, что обслуживание проводится один раз в год в соответствии с заключённым договором. В этом случае визит специалиста подлежит оплате. В Кыштыме это чуть больше 300 рублей. Чтобы исключить общение с псевдогазовщиками, нужно посмотреть дату планового обслуживания в договоре или позвонить в газовую службу по телефону 4-48-33. А внеплановое обследование, которое проводится сейчас, – бесплатное. Расписание визитов газовщиков можно уточнить в управляющих компаниях. Также график внепланового технического обследования представлен на сайте администрации Кыштымского городского округа. Проверки продлятся до 1 марта. Эта работа проводится по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в связи с трагедией в Магнитогорске, где 31 декабря обрушились два подъезда жилого дома из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек... Справка За внутридомовое газовое оборудование, от крана, расположенного в подъезде, до крана перед газовой плитой или колонкой, отвечают управляющие компании. За внутриквартирное оборудование – счётчик, шланг, газовую плиту – ответственность несут собственники квартир. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить