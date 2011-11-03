В Кыштыме газовщики не могут попасть в половину квартир из-за отсутствия жильцов Автор: КР от Вчера, 12:27 Категория: Общество 0 Сегодня внеплановую проверку проводят специалисты «Газпром газораспределение Челябинск» совместно с работниками шести управляющих компаний – «ЖКХ», «УЖХ», «Три кита», «Гарант», «Доверие» и «Комфорт». Обследование началось на прошлой неделе с квартир Нижнего Кыштыма. По словам руководителя управляющей компании «ЖКХ» Владимира Землякова, специалисты побывали в шести домах. Кроме того, в прошедшую пятницу обход проводился в домах УК «Комфорт» и «Доверие» на улицах Карла Либкнехта, 117 и Горелова, 63. Примерно половину квартир не удалось осмотреть по той причине, что никого из жильцов не оказалось дома. А специалисты управляющей компании «УЖХ» и газовой службы смогли попасть только в 74 квартиры из запланированных 112. И это при том, что объявления о дате проверки заблаговременно размещаются на подъездах. Обследование проходит с 9 до 18 часов в будние дни. В тех случаях, когда не удаётся получить доступ к внутриквартирному газовому оборудованию, составляется соответствующий акт, и работникам газовой службы и управляющих компаний придётся повторно посетить эти адреса. Ежедневно в 19 часов информация о проделанной работе будет передаваться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Между тем, как сообщил сайту «КР» первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин, за прошлую неделю от жителей города поступило 22 обращения по поводу запаха газа. По каждой заявке выезжала аварийная бригада, которая проверяла и сразу же устраняла нарушения в работе газового оборудования. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Сегодня, 11:41 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 286 комментариев 0 публикаций Цитата: Горожанинобъявления о дате проверки заблаговременно размещаются на подъездахТочно, есть такое объявление, размещено заблаговременно, и очень информативно: с понедельника по пятницу с 8 до 17 будьте дома - придет проверка. Сам факт размещения объявления ни о чём не говорит, то, что прошли проверку 74 квартиры говорит лишь о том, что их жильцы имели возможность, ну и конечно желание такую проверку пройти, остальные, либо не имели возможность, всёж проверка проводится в рабочее время и именно в будние дни, или не имели желания, ну и как вариант вообще редко бывают в своей недвижимости. Впрочем, пользы от этой проверки - чуть, компанейщина, да ещё и с привлечением фактического монополиста в сфере оказания услуги, и не дешёвой услуги, никогда ни к чему положительному не приводила. А самое то главное, причиной ЧС обычно является не неисправность, а грубое, или невнимательное, беспечное отношение к эксплуатации оборудования, от которых ни одна проверка уберечь не может. Простой пример, проведение Техосмотра на автомобилях, фактическое отсутствие ТО, когда страховые компании попросту продавали талон ТО, никак не отразилось на количестве ДТП по причине неисправности транспортных средств, да и кто мешает нарушить нормальную работу оборудования сразу после проверки. +3 Цитата Горожанин Сегодня, 11:07 Группа: Посетители Регистрация: 29.10.2013 Статус: 312 комментариев 0 публикаций объявления о дате проверки заблаговременно размещаются на подъездахТочно, есть такое объявление, размещено заблаговременно, и очень информативно: с понедельника по пятницу с 8 до 17 будьте дома - придет проверка. 0