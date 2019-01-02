В Кыштыме проверка газового оборудования напоминает профанацию Автор: КР от Сегодня, 18:18 Категория: Общество 0 Внеплановым обследованием внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в нашем городе сейчас занимаются шесть бригад. Они сформированы из специалистов компании «Газпром газораспределение Челябинск» и работников управляющих компаний. Напомним, эта проверка проводится по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и по распоряжению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, с 25 по 30 января обследование проведено в 54 домах. Но удалось попасть только в 788 квартир из 2330 запланированных. Более полутора тысяч квартир придётся посетить повторно из-за того, что жильцов дома не оказалось. Такой результат был предсказуем изначально. Ведь осмотр проводится в будние дни, когда основная часть кыштымцев находится на работе. Руководители управляющих компаний не раз говорили об этой проблеме на оперативных совещаниях в администрации Кыштымского городского округа, но никак не удаётся убедить в этом специалистов газовой службы. На сегодня из 84 домов управляющей компании «УЖХ» обследовано только 11. По данным УК «Комфорт», из 61 дома специалисты обошли восемь. В «Доверии» отчитались о визите в пять домов из 29. В районе Нижнего Кыштыма бригада побывала пока только в девяти домах из запланированных 56. В «Гаранте» сообщили о проверках в четырёх домах из 24. Больше всего обследовано домов, которые обслуживает управляющая компания «Три кита»: из 25 осмотрено 16. Обследован и дом № 6 на улице Ленина, который относится к товариществу собственников жилья «Домашний». Информация о дате обследований размещается на подъездах, однако график визита специалистов корректируется уже в ходе работы. Поэтому зачастую ожидание прихода специалистов оказывается для жильцов бесполезным. Редакция «Кыштымского рабочего» располагает и совсем уж вопиющими фактами. Женщина с улицы Свободы, 3 была вынуждена взять аж два дня без содержания, чтобы впустить в квартиру газовщиков в те дни, что были обозначены в объявлении. Никто так и не появился. Пенсионерка, проживающая в доме на Чернышевского, 8а вообще не выходила из квартиры в ожидании проверяющих. И тоже впустую. Вся эта кампания в очередной раз напоминает кампанейщину и профанацию. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить