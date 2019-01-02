В Кыштыме проверка газового оборудования напоминает профанацию

Автор: КР от Сегодня, 18:18 Категория: Общество

Внеплановым обследованием внутриквартирного и внутридомового газового оборудования в нашем городе сейчас занимаются шесть бригад. Они сформированы из специалистов компании «Газпром газораспределение Челябинск» и работников управляющих компаний.

Напомним, эта проверка проводится по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и по распоряжению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

Как сообщили сайту «КР» в Единой дежурно-диспетчерской службе Кыштыма, с 25 по 30 января обследование проведено в 54 домах. Но удалось попасть только в 788 квартир из 2330 запланированных. Более полутора тысяч квартир придётся посетить повторно из-за того, что жильцов дома не оказалось.

Такой результат был предсказуем изначально. Ведь осмотр проводится в будние дни, когда основная часть кыштымцев находится на работе.

Руководители управляющих компаний не раз говорили об этой проблеме на оперативных совещаниях в администрации Кыштымского городского округа, но никак не удаётся убедить в этом специалистов газовой службы.

На сегодня из 84 домов управляющей компании «УЖХ» обследовано только 11. По данным УК «Комфорт», из 61 дома специалисты обошли восемь. В «Доверии» отчитались о визите в пять домов из 29. В районе Нижнего Кыштыма бригада побывала пока только в девяти домах из запланированных 56. В «Гаранте» сообщили о проверках в четырёх домах из 24. Больше всего обследовано домов, которые обслуживает управляющая компания «Три кита»: из 25 осмотрено 16. Обследован и дом № 6 на улице Ленина, который относится к товариществу собственников жилья «Домашний».

Информация о дате обследований размещается на подъездах, однако график визита специалистов корректируется уже в ходе работы. Поэтому зачастую ожидание прихода специалистов оказывается для жильцов бесполезным.

Редакция «Кыштымского рабочего» располагает и совсем уж вопиющими фактами. Женщина с улицы Свободы, 3 была вынуждена взять аж два дня без содержания, чтобы впустить в квартиру газовщиков в те дни, что были обозначены в объявлении. Никто так и не появился.

Пенсионерка, проживающая в доме на Чернышевского, 8а вообще не выходила из квартиры в ожидании проверяющих. И тоже впустую.

Вся эта кампания в очередной раз напоминает кампанейщину и профанацию.