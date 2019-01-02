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В Кыштыме не суждено возродиться конкурсу красоты

Автор: КР от Сегодня, 14:21 Категория: Культура

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Сегодня стало известно, что конкурс красоты «Мисс Кыштым», который должен был состояться в следующие выходные, отменён.

 

Как сказала сайту «КР» одна из участниц конкурса, причины, по которым принято это решение, им не назвали.

 

– Не удалось отстоять свою идею, – сказал сайту «КР» организатор конкурса «Мисс Кыштым», режиссер театрализованных праздников Народного дома Алексей Хажеев. – Деньги за уже купленные билеты можно вернуть в кассе.

 

Напомним, в последний раз он проводился в городе в 2010 году. Очень жаль, что такое востребованное молодёжью мероприятие по неизвестным причинам развалилось.


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