В Кыштыме не суждено возродиться конкурсу красоты

Автор: КР от Сегодня, 14:21 Категория: Культура

Сегодня стало известно, что конкурс красоты «Мисс Кыштым», который должен был состояться в следующие выходные, отменён.

Как сказала сайту «КР» одна из участниц конкурса, причины, по которым принято это решение, им не назвали.

– Не удалось отстоять свою идею, – сказал сайту «КР» организатор конкурса «Мисс Кыштым», режиссер театрализованных праздников Народного дома Алексей Хажеев. – Деньги за уже купленные билеты можно вернуть в кассе.

Напомним, в последний раз он проводился в городе в 2010 году. Очень жаль, что такое востребованное молодёжью мероприятие по неизвестным причинам развалилось.