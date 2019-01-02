В Кыштыме не суждено возродиться конкурсу красоты Автор: КР от Сегодня, 14:21 Категория: Культура 0 Сегодня стало известно, что конкурс красоты «Мисс Кыштым», который должен был состояться в следующие выходные, отменён. Как сказала сайту «КР» одна из участниц конкурса, причины, по которым принято это решение, им не назвали. – Не удалось отстоять свою идею, – сказал сайту «КР» организатор конкурса «Мисс Кыштым», режиссер театрализованных праздников Народного дома Алексей Хажеев. – Деньги за уже купленные билеты можно вернуть в кассе. Напомним, в последний раз он проводился в городе в 2010 году. Очень жаль, что такое востребованное молодёжью мероприятие по неизвестным причинам развалилось. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить