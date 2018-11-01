В Кыштыме просят отозваться красивых и умных девушек

Автор: КР от Сегодня, 12:15 Категория: Общество

Как уже сообщалось на нашем сайте, работники Народного дома решили возродить конкурс «Мисс Кыштыма», который проходил во Дворце культуры «Победа» с 1998 по 2010 год.

Однако в объявленный день на кастинг пришли всего три претендентки. За главную корону конкурса красоты пожелали посостязаться 17-летняя студентка местного филиала ЮУГК, 20-летняя студентка заочного отделения ЮУрГУ и 26-летняя девушка-юрист.

– На кастинг идти боялась – стеснялась, но поучаствовать в конкурсе «Мисс Кыштыма» было мечтой со школы, поэтому всё-таки решилась, – сказала сайту «КР» работница мирового судебного участка Ирина Юдина. – Я прошла собеседование, после чего ещё сильнее загорелась участием.

По словам режиссёра театрализованных праздников Народного дома Алексея Хажеева, все три девушки успешно прошли кастинг, но хотелось бы видеть больше участниц. Сейчас объявлен второй круг набора – в течение всей следующей недели по будням в Народном доме будут ждать всех желающих до 19:30 каждый день.

Напомним, участницами конкурса «Мисс Кыштыма» могут стать девушки от 16 до 28 лет. На кастинг они должны принести платье не ниже колен и туфли на высоком каблуке. Раздельный купальник, как это было заявлено изначально, не требуется.

Ещё одно изменение касается роста конкурсанток. Теперь до участия в отборе допускаются представительницы прекрасного пола не ниже 160 сантиметров. Изначально организаторы ждали девушек выше 170 сантиметров.

По всем вопросам обращаться кабинет № 7 на улице Театральной, 2. Телефон для справок – 8 (351-51) 5-51-09.