Лебедь, подстреленный под Кыштымом, успешно перенёс операцию Автор: КР от Вчера, 12:00 Категория: Общество 0 Как уже сообщалось на нашем сайте, из-за огнестрельного ранения лебедёнок не смог улететь со своей семьей на зимовку в тёплые края. Наш сайт подробно описывал операцию по его спасению. Краснокнижную птицу приютил руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня», челябинец Карен Даллакян. На днях он в течение часа удалял дробь из крыла лебедя Гоши. – Браконьерская дробь застряла рядом с крупным сосудом, питающим крыло. Чтобы его не задеть, я сменил три скальпеля, – отметил ветеринар Даллакян. – Кроме того, у птицы совсем недавно срослись кости после перелома. Одно лишнее движение – и они снова окажутся сломанными. Осложняло оперативное вмешательство и то, что крылатому пациенту необходимо было дать минимальную дозу наркоза, чтобы сберечь его слабое сердце. На операции присутствовал депутат Госдумы Владимир Бурматров. По его требованию кыштымская полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная охота». – Это не частная история, хотя, безусловно, мы боремся за жизнь птицы. Речь идёт о совершении уголовного преступления, о незаконной охоте на редкий вид птицы, занесённой в Красную книгу Челябинской области. За это предусмотрено лишение свободы, – сказал парламентарий. – Необходимо довести до конца расследование. И важно, что полиция начала этому уделять повышенное внимание, потому что иначе, ощущая свою безнаказанность, браконьеры могут творить что угодно. Сможет ли лебедь вернуться в естественную среду обитания, будет понятно весной, когда раны заживут, а ткани восстановятся. Сейчас ему прописаны обильное питьё и хорошее питание. Волонтёры Владимира Бурматова привезли ему 240 килограммов корма. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить