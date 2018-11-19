Стрельба по лебедям под Кыштымом может перерасти в уголовное дело

Автор: КР от 19-11-2018, 11:35 Категория: Общество

Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, который после обращения жителей посёлка Увильды, входящего в Кыштымский городской округ, помог ускорить операцию по спасению краснокнижной птицы. Подробности и последствия этой истории на озере Увильды описаны на сайте «КР» и в печатной версии нашего издания.

В минувшие выходные Владимир Бурматов приехал в приют челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня», чтобы проконтролировать, в каких условиях содержится раненый браконьерами лебедёнок (два других его собрата были убиты охотниками). Также волонтёры парламентария привезли 300 килограммов корма для несчастной птицы.

– Лебедь находится в хорошем состоянии, сейчас проводятся необходимые обследования, параллельно правоохранительными органами ведётся доследственная проверка по факту отстрела краснокнижных лебедей на Увильдах. Уже на этой неделе будет принято решение по возбуждению уголовного дела по статье «Незаконная охота». Наша принципиальная позиция – виновные в варварском браконьерстве должны понести наказание, – подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.



Свидетелем отстрела лебедят на озере Увильды стала местная жительница Елена Плешкова. Она слышала выстрелы, после чего два птенца пропали, а у одного оказалось прострелено дробью крыло. Его родители и ещё один лебедёнок уже улетели в тёплые края, а оставшийся их сородич мог погибнуть на замерзающем озере.



– Мы всем посёлком переживали за него, он для нас стал уже совсем родным, ел с рук. Обратились к специалистам, а нам сказали, что разрешения на отлов нужно ждать 30 дней, но ведь за это время лебедь мог погибнуть. Спасибо Владимиру Бурматову за то, что он вовремя подключился к решению вопроса, ускорил все процедуры и организовал спасательную операцию. Теперь наш лебедь в надёжных руках, и ему ничего не угрожает, – рассказывает жительница посёлка Увильды Елена Плешкова, которая тоже приехала в приют проведать спасённого лебедя.



Сейчас в приюте фонда зоозащиты «Спаси меня» находится более десятка лебедей, и многие из них тоже попали сюда из-за браконьеров-охотников.



– Какие-то птицы проходят реабилитацию и готовы к выпуску на волю, а какие-то навсегда остаются здесь: летать они уже не смогут, – комментирует зоозащитник, руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян. Обследования покажут, каков характер ранения у увильдинского лебедя, повреждены ли связки, кости, потом будет проведена реабилитация. Если она пройдёт успешно, то весной начнём готовить его к выпуску в естественную среду.

