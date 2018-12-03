Житель Кыштыма возглавил челябинское региональное отделение союза казаков-воинов России и зарубежья Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: Общество 0 Алексей Репин на фото второй справа В минувшую субботу в нашем городе прошёл казачий круг. На нём руководитель челябинского регионального отделения общественной организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья» казачий полковник Михаил Лонщаков снял с себя полномочия. На этом посту его сменил житель Кыштыма, тоже казачий полковник Алексей Репин. – Казаки со всей Челябинской области единогласно проголосовали за мою кандидатуру, – сказал сайту «КР» Репин. – Благословил на служение Отечеству, казачеству и вере православной меня, как нового атамана, иерей храма Рождества Христова Михаил Чирков. Впервые за 30 лет возрождения казачества на Южном Урале штаб переедет из Челябинска в другой город – им станет Кыштым. Сюда же будет перенесён офис челябинского регионального отделения политической партии «Ветераны России». Его также возглавил Алексей Репин. Наш земляк родился в 1975 году. Окончил среднюю школу № 1, затем профессиональное училище № 30. В 1991-м переехал в Краснодар, там тренировался и выступал на чемпионатах России по рукопашному бою. Спустя год вступил во Всекубанское казачье войско. В 1993 году ему был присвоен чин хорунжия. Служил в группе быстрого реагирования. Возглавляет детский казачий клуб «Атаман». Является родовым казаком по материнской линии и внуком Героя Советского Союза, уроженца Кыштыма Степана Спиридоновича Репина. Он удостоен этого высокого звания за героический подвиг в годы Великой Отечественной войны. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить