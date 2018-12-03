Житель Кыштыма возглавил челябинское региональное отделение союза казаков-воинов России и зарубежья

Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: Общество

Алексей Репин на фото второй справа

В минувшую субботу в нашем городе прошёл казачий круг. На нём руководитель челябинского регионального отделения общественной организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья» казачий полковник Михаил Лонщаков снял с себя полномочия. На этом посту его сменил житель Кыштыма, тоже казачий полковник Алексей Репин.

– Казаки со всей Челябинской области единогласно проголосовали за мою кандидатуру, – сказал сайту «КР» Репин. – Благословил на служение Отечеству, казачеству и вере православной меня, как нового атамана, иерей храма Рождества Христова Михаил Чирков.

Впервые за 30 лет возрождения казачества на Южном Урале штаб переедет из Челябинска в другой город – им станет Кыштым. Сюда же будет перенесён офис челябинского регионального отделения политической партии «Ветераны России». Его также возглавил Алексей Репин.

Наш земляк родился в 1975 году. Окончил среднюю школу № 1, затем профессиональное училище № 30. В 1991-м переехал в Краснодар, там тренировался и выступал на чемпионатах России по рукопашному бою. Спустя год вступил во Всекубанское казачье войско. В 1993 году ему был присвоен чин хорунжия. Служил в группе быстрого реагирования.

Возглавляет детский казачий клуб «Атаман». Является родовым казаком по материнской линии и внуком Героя Советского Союза, уроженца Кыштыма Степана Спиридоновича Репина. Он удостоен этого высокого звания за героический подвиг в годы Великой Отечественной войны.