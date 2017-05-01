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В Кыштыме казаков стало на дюжину больше

Автор: КР от Сегодня, 14:53 Категория: Общество

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Вчера 12 казаков станицы Тихозимовской – так среди них именуется наш город – прошли обряд верстания в храме Рождества Христова. Как пояснил сайту «КР» руководитель челябинского регионального отделения Межрегиональной общественной молодежной казачьей организации «Есаул» войсковой старшина Алексей Репин, тем самым они дали клятву на верность Отечеству, казачеству и православной вере. Организовал молебен и принимал клятву казаков иерей храма отец Михаил Чирков.

 

 

Теперь в Кыштыме официально проживает 35 казаков. Есть в нашем городе и женщины-казачки – хранительницы очага и семьи. По словам Алексея Репина, все они казачки по крови, поэтому присягу не дают.

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