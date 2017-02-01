В Кыштыме состоялось укрупнение горнозаводского отдела «Союз казаков-воинов»

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество

Казаки посетили храм Сошествия Святого Духа на апостолов

и получили благословение на добрые дела от настоятеля храма отца Константина

В минувший вторник в наш город нанесли визит казаки из Сатки и Бакала. Атамана станицы Саткинской Игоря Летанина, его товарища Сергея Першина и атамана хутора Бакальского Евгения Хорешко встретил Алексей Репин – атаман горнозаводского отдела Челябинской региональной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» и руководитель челябинского отделения молодёжной казачьей организации «Есаул».

Итогом встречи стало решение принять в ряды горнозаводского отдела «Союза казаков-воинов» и станицу Саткинскую, и хутор Бакальский. Там же откроются и филиалы молодёжной организации «Есаул».

– Основная наша задача – военно-патриотическое воспитание молодёжи, – сказал сайту «КР» Алексей Репин. – В Кыштыме почти два года работает казачий военно-патриотический клуб «Атаман», а на базе третьей школы учатся кадеты-казаки. В Озёрске есть клуб «Пластун», в Трёхгорном – «Виктория», в Чебаркуле – казачий кадетский класс. А сейчас наши ряды пополнили и два казачьих класса, и два клуба саткинской казачьей общины.

Теперь школьники из Кыштыма будут принимать участие в «Зарнице» и военно-патриотических играх ещё и в Сатке. В свою очередь, саткинские и бакальские казачата будут приезжать на мероприятия в наш город. Ближайшее состоится в апреле, когда кыштымские «атамановцы» отпразднуют свой второй день рождения. В честь этой даты состоятся соревнования, включающие в себя разборку и сборку автомата, метание ножей и стрельбу из пневматического пистолета.