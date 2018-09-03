Казаки из Кыштыма получили новые чины

Автор: КР от Вчера, 15:52 Категория: Общество

На берегу озера Акуля состоялся казачий круг, в котором приняли участие 52 делегата из десяти городов Челябинской области и Уфы.

Шесть казаков из Кыштыма получили новые звания. Алексею Репину присвоен чин «казачий полковник», Владимир Бендлин стал войсковым старшиной, Вячеслав Трифонов – подъесаулом, Алексей Лаптев теперь в звании сотника, Александр Астахов – хорунжий, Сергей Нифонтов получил чин вахмистра.

– Я в казачестве с 2014 года, – рассказал сайту «КР» Владимир Бендлин. – Патент на офицерский казачий чин получил за подписью Верховного атамана «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» Виктора Водолацкого.

На встрече присутствовал атаман Челябинского регионального отделения общероссийского Союза казаков Михаил Николаевич Лонщаков.

Отец Михаил из Храма Рождества Христова провёл для участников круга молебен. Затем для детских казачьих объединений из Кыштыма, Чебаркуля, Озёрска и Миасса были организованы военно-патриотических игры.