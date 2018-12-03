В Кыштыме краеведы устроили проводы дружинников средневековья в армию

Автор: КР от Вчера, 16:53 Категория: Общество

У старинного здания на улице Советская, 13 состоялась вторая городская встреча в рамках проекта «История одного места».

Его инициаторами стали краеведы клуба «Тихое зимовье».

Раньше они часто проводили прогулки по городу. Но теперь решили сделать экскурсии в новом формате – в виде инсценировки давних событий.

Первая такая встреча прошла в ноябре по случаю 60-летия кинотеатра «Октябрь». А сегодня жителей и гостей города пригласили принять участие в театрализованной военной постановке проводов в армию.

В начале руководитель «Тихого зимовья» Лариса Цукерберг приоткрыла тайны истории уникального старинного особняка, где до недавнего времени располагался военкомат.

В XIX столетии его владельцем был купец Александр Тверсков, который занимался продажей бакалейной продукции. В 30-е годы прошлого века в доме между этажами был найден тайник. В нём обнаружили деньги, монеты и украшения. Кроме того, в особняке есть тайные ходы, которые ведут к соседним зданиям.

Краевед Николай Струбовщиков, войдя в образ военачальника, дополнил рассказ фактами из истории военного комиссариата Кыштыма.

После этого главными героями стали средневековые дружинники.

Постановку проводов на войну подготовил клуб исторической реконструкции «Сокол». Его воспитанники занимаются на базе станции юных туристов «Странник».

После театрализованной сценки необычная экскурсия продолжилась шествием, в котором вышагивали бравые молодцы с балалайками и гармошкой.

Прогулка завершилась в кинотеатре «Октябрь», где был показан сеанс фильма «Солдат Иван Бровкин».