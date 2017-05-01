Требуется продавец в ТЦ "Набережный", в отдел "Рыбалка", со знанием профиля. тел. 8 922-630-00-90 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жителей Кыштыма приглашают отдохнуть на острове
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

Жителей Кыштыма приглашают отдохнуть на острове

Автор: КР от Вчера, 10:33 Категория: Туризм

  • Не нравится
  • -1
  • Нравится

 

В следующее воскресенье, 21 мая, краеведы клуба «Тихое зимовье» проведут для кыштымцев и гостей города очередную туристическую прогулку. В течение двух часов туристы в сопровождении экскурсоводов пройдутся по маршруту «На остров Тюменский».

 

Краеведы Галина Кожевникова, Инна Неповинных и Нина Юделевич будут ждать участников прогулки у памятника Карла Маркса возле здания администрации округа. Оттуда группа двинется по улице Советской в сторону острова. Они познакомятся с историями улиц Малая Тюменская, Папанина, Чкалова, Комсомольская. Также кыштымцам расскажут о переулке Пролетарском и улицах Пролетарская, Горелова, Некрасова, Ветеранов, Фрунзе.

 

Начало экскурсии в 14 часов. Её продолжительность – два часа. Стоимость участия для взрослых – 50 рублей, для детей – 30 рублей. Предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter