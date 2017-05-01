Жителей Кыштыма приглашают отдохнуть на острове
Автор: КР от Вчера, 10:33 Категория: Туризм
В следующее воскресенье, 21 мая, краеведы клуба «Тихое зимовье» проведут для кыштымцев и гостей города очередную туристическую прогулку. В течение двух часов туристы в сопровождении экскурсоводов пройдутся по маршруту «На остров Тюменский».
Краеведы Галина Кожевникова, Инна Неповинных и Нина Юделевич будут ждать участников прогулки у памятника Карла Маркса возле здания администрации округа. Оттуда группа двинется по улице Советской в сторону острова. Они познакомятся с историями улиц Малая Тюменская, Папанина, Чкалова, Комсомольская. Также кыштымцам расскажут о переулке Пролетарском и улицах Пролетарская, Горелова, Некрасова, Ветеранов, Фрунзе.
Начало экскурсии в 14 часов. Её продолжительность – два часа. Стоимость участия для взрослых – 50 рублей, для детей – 30 рублей. Предварительная запись по телефону 8-902-610-34-99.
Комментарии
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Да, должна была внести, чтоб очередному руководителю почты России на золотой парашут хватило, а сама и её коллеги пусть бесплатно буклеты разносят >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Себе она с этих денег ни копейки не взяла А пока на службе будут такие полицейские которые работают ради палок и улучшения показателей, так и будет страдать народ >>>
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В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (Гость Гость)
Так она госслужащая, и деньги взяла за разнос почты лично себе А должна в кассу приходовать Я считаю за дело ее наказали Если каждый по чуть-чуть пи деть будет, то будет бардак в стране Тем более >>>
На юбилее Кыштыма выступят семь военных оркестров (Вася)
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