Рисунки школьников Кыштыма могут стать основой для новогодних открыток Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Общество 0 Кыштымских школьников приглашают принять участие в конкурсе детских рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы». Он проводится по инициативе Почты России, Музея Победы и благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро», президентом которого она является Оксана Фёдорова – победительница конкурса "Мисс Вселенная" в 2002 году, майор полиции в запасе, кандидат юридических наук. Конкурс продлится до 31 октября. Заявку на участие школьники в возрасте от семи до 17 лет могут присылать по ссылке. К сообщению необходимо прикрепить рисунок размером 2000 пикселей по большей стороне. При этом организаторы не ограничивают участников в технике его исполнения. – Мы привыкли загадывать желания и искать под ёлкой подарки. А как это было во время войны, когда каждый мечтал только об одном – о долгожданной Победе? – говорит Оксана Фёдорова. – Я уверена, что именно такие конкурсы формируют в детях патриотизм, гордость за свою страну. Они глубже изучат историю военных лет и будут лучше понимать, какой ценой нашей стране досталась Победа! Присланные работы будут оцениваться в трёх категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Рисунки финалистов будут использованы в создании коллекционной серии новогодних открыток, которую Почта России выпустит ограниченным тиражом. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить