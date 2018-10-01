Рисунки школьников Кыштыма могут стать основой для новогодних открыток

Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Общество

Кыштымских школьников приглашают принять участие в конкурсе детских рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы». Он проводится по инициативе Почты России, Музея Победы и благотворительного фонда Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро», президентом которого она является

Оксана Фёдорова – победительница конкурса "Мисс Вселенная" в 2002 году, майор полиции в запасе, кандидат юридических наук.

Конкурс продлится до 31 октября. Заявку на участие школьники в возрасте от семи до 17 лет могут присылать по ссылке . К сообщению необходимо прикрепить рисунок размером 2000 пикселей по большей стороне. При этом организаторы не ограничивают участников в технике его исполнения.

– Мы привыкли загадывать желания и искать под ёлкой подарки. А как это было во время войны, когда каждый мечтал только об одном – о долгожданной Победе? – говорит Оксана Фёдорова. – Я уверена, что именно такие конкурсы формируют в детях патриотизм, гордость за свою страну. Они глубже изучат историю военных лет и будут лучше понимать, какой ценой нашей стране досталась Победа!

Присланные работы будут оцениваться в трёх категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Рисунки финалистов будут использованы в создании коллекционной серии новогодних открыток, которую Почта России выпустит ограниченным тиражом.