Дети из Кыштыма могут посоперничать в конкурсе экологических рисунков

Автор: КР от Сегодня, 11:21 Категория: Экология

Центр развития туризма Челябинской области в честь нынешнего Года экологии объявил о проведении конкурса детских рисунков. К участию в нём приглашаются маленькие южноуральцы от трёх до 11 лет.

Рисунки будут оцениваться по трём номинациям – «Природа Южного Урала», «Моё большое путешествие по Южному Уралу», «Защитим экологию Южного Урала».

Работы можно выполнять на любом материале – ватмане, картоне, холсте, и в любой технике – маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами, мелками. Единственное условие – их формат должен быть не меньше А4, но и не больше А3.

Конкурсные рисунки предоставляются по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 100 или отправляются по электронной почте ogbuk_crt@mail.ru до 1 марта. Подробности – в официальной группе Центра развития туризма Кыштымского городского округа.