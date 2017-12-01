Рисунки детей из Кыштыма представят на губернаторской ёлке

Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Культура

Сегодня, 5 декабря, в студии детского творчества и развития «АБВГДейка», что по адресу улица Механическая, 1, проходило торжественное вручение сертификатов участников конкурса детского рисунка «Рождество Христово». Все работы войдут в фонд детского творчества Кыштымского историко-революционного музея, которым и был организован и проведён конкурс.





Участие в этом конкурсе приняли 83 кыштымских художника от семи до 17 лет. Все участники получили грамоты, сладкие призы и приглашения на новогодний праздник, проводимый студией "АБВГДейка". Среди трёх работ из заявленных 85-ти выберут только одну лучшую. На победу претендуют рисунки десятилетней Ульяны Зыкиной, тринадцатилетней Кристины Шорыгиной и пятнадцатилетней Валентины Зейналовой. Они были отправлены в министерство культуры Челябинской области, где от каждого города будет выбрана одна лучшая работа на тему Рождества. Эти рисунки проиллюстрируют книгу, которую вручат всем детям, приглашённым на губернаторскую ёлку. Во время этого торжества участники смогут посмотреть выставку детских рисунков со всей области.













Губернаторская ёлка пройдёт в Челябинске 7 января, в праздник Рождества Христова, в театре оперы и балета им. М. И. Глинки. На праздничный утренник пригласят детей-сирот, ребят из малоимущих, неполных и многодетных семей. Также гостями станут дети с ограниченными возможностями и дети погибших военных.



Всего на Южном Урале пройдут 17 новогодних представлений. Дети смогут посетить утренники в Челябинске, Кыштыме, Магнитогорске, Троицке, Увельском районе, Карталах, Верхнем Уфалее, Златоусте и Сатке. Всего губернаторские ёлки посетят около 10 тысяч детей. Праздничные мероприятия будут продолжаться до 14 января.