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Детсадовцев и школьников приглашают принять участие в осеннем конкурсе

Автор: КР от Вчера, 11:52 Категория: Культура

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Центральная детская библиотека имени Корнея Чуковского объявила конкурс «Осенние краски». В нём могут принять участие дети в возрасте от пяти до десяти лет.

 

Как сказала сайту «КР» библиотекарь детского абонемента Ирина Малышкина, на конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы, выполненные в различных техниках: аппликация, рисунок, поделка из природного материала. Главное, чтобы все они были выразительными и красочными.

 

Ещё одно требование – рисунки и аппликации должны быть оформлены в рамки и иметь крепление. И нужно обязательно указать свои имя, фамилию, а также номер школы или детского сада.

 

Работы принимаются в библиотеке по адресу: улица Ленина, 33 с 9 до 17 часов до 1 ноября.

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