Жителей Кыштыма приглашают принять участие в парафестивале
Автор: КР от Вчера, 13:24 Категория: Культура
Парамузыкальный фестиваль проводится в России девять лет подряд и объединяет артистов с инвалидностью, в том числе и проживающих в Челябинской области. Приём заявок на смотр номеров детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья уже начат. Он продлится до 1 октября.
Принять участие в конкурсе могут пара-артисты от пяти до 30 лет включительно. Им необходимо записать на видео свой творческий номер – певческий, инструментальный или танцевальный. После этого запись нужно выслать на суд жюри, в состав которого войдут заслуженные деятели искусств и народные артисты России.
Приглашение на финал фестиваля получат лишь самые талантливые. Дорога и проживание до места проведения заключительного этапа будет оплачена организаторами события. В каких регионах страны пройдут финальные концерты, пока неясно. Точной даты их проведения также пока не установлено. Известно лишь, что они состоятся в конце этого года.
Подробности участия в смотре опубликованы на сайте Парамузыкальный.рф.
Комментарии
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