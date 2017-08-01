Жителей Кыштыма приглашают принять участие в парафестивале

Автор: КР от Вчера, 13:24 Категория: Культура

Парамузыкальный фестиваль проводится в России девять лет подряд и объединяет артистов с инвалидностью, в том числе и проживающих в Челябинской области. Приём заявок на смотр номеров детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья уже начат. Он продлится до 1 октября.

Принять участие в конкурсе могут пара-артисты от пяти до 30 лет включительно. Им необходимо записать на видео свой творческий номер – певческий, инструментальный или танцевальный. После этого запись нужно выслать на суд жюри, в состав которого войдут заслуженные деятели искусств и народные артисты России.

Приглашение на финал фестиваля получат лишь самые талантливые. Дорога и проживание до места проведения заключительного этапа будет оплачена организаторами события. В каких регионах страны пройдут финальные концерты, пока неясно. Точной даты их проведения также пока не установлено. Известно лишь, что они состоятся в конце этого года.

Подробности участия в смотре опубликованы на сайте Парамузыкальный.рф.