В одной из школ Кыштыма объявлен сбор лекарств и кормов для бездомных животных

Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Общество

С инициативой проведения такой благотворительной акции выступила мама ученика 1а класса тринадцатой школы Ольга Ильина. До конца года к их классному руководителю в кабинет № 209 можно приносить корма для кошек и собак, поводки, миски, будки, тёплые одеяла, медикаменты. По всем вопросам звоните по телефону 8-950 743 0633.

– Эта акция объявлена недавно, и пока ещё никто ничего не принёс, – сказала сайту «КР» Ольга Ильина. – Только группа «Мы из Кыштыма» перевела нам сегодня две тысячи рублей. Мы передадим деньги волонтёрам из группы помощи бездомным животным. Возможно, кому-то из их подопечных требуется лечение или срочная операция.

Всех школьников, кто примет участие в этом добром деле, организаторы отметят грамотами.