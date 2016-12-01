Подписка на газету Кыштымский рабочий

Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В одной из школ Кыштыма объявлен сбор лекарств и кормов для бездомных животных

В одной из школ Кыштыма объявлен сбор лекарств и кормов для бездомных животных

Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

С инициативой проведения такой благотворительной акции выступила мама ученика 1а класса тринадцатой школы Ольга Ильина. До конца года к их классному руководителю в кабинет № 209 можно приносить корма для кошек и собак, поводки, миски, будки, тёплые одеяла, медикаменты. По всем вопросам звоните по телефону 8-950 743 0633.

 

– Эта акция объявлена недавно, и пока ещё никто ничего не принёс, – сказала сайту «КР» Ольга Ильина. – Только группа «Мы из Кыштыма» перевела нам сегодня две тысячи рублей. Мы передадим деньги волонтёрам из группы помощи бездомным животным. Возможно, кому-то из их подопечных требуется лечение или срочная операция.

 

Всех школьников, кто примет участие в этом добром деле, организаторы отметят грамотами.

Комментарии:

Добавить
Цитата

  • Аня

  • Сегодня, 11:52
  • Группа: Гости
  • Регистрация: --
  • Статус:
  • 0 комментариев
  • 0 публикаций
Я обязательно присоединюсь к такому доброму делу.
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter