Добро начинается с семьи

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Социальные проекты

В этом убеждены супруги Ольга и Вадим Швейкины. В декабре они проведут в нашем городе День доброты и продолжат ряд других важных начинаний.

Недавно их семья отметила совершеннолетие – бирюзовую свадьбу. У супругов трое детей. Пару лет назад они решились открыть в нашем городе детский игровой центр «Лимпопо». Со временем место развлечений для маленьких кыштымцев стало ещё и пространством для добрых дел.

Риск обернулся благородным делом

Супруги Швейкины запустили сразу несколько акций. Ежедневно в игровом центре принимаются отработанные батарейки и пластиковые крышки. Выбрасывать элементы питания нельзя, поскольку они относятся к первому классу опасности – в них содержатся тяжёлые металлы, негативно влияющие на окружающую среду. Собранные батарейки Ольга и Вадим увозят на переработку в Челябинск.

Точно так же и с пластиковыми крышками. Идея собирать их пришла после начала областного проекта «Крышечка в обмен на жизнь». Собранный материал передают организаторам этого проекта, деньги от переработки крышек перечисляются на счёт центра паллиативной помощи детям.

Для супругов важно быть полезными окружающему миру в целом и родному городу в частности. А именно – его жителям. В «Лимпопо» стало традицией ежегодно проводить День добра. Дети с ограниченными физическими возможностями могут бесплатно посетить игровой центр.

– Как правило, особые дети во время таких акций приходят к нам впервые. В их распоряжении находится игровая зона с сухим бассейном, мягкими конструкторами, игрушками, батутами, лабиринтами, – рассказывает Ольга.

Когда у супругов возникла идея открыть детский центр, друзья и знакомые отговаривали их от затеи, уверяя, что в нашем маленьком городе он не будет пользоваться популярностью. Полгода Ольга обдумывала идею и всё-таки решила рискнуть. Дизайн помещения придумывала сама, учитывая предпочтения собственных детей.

К мечте – верхом на лошади

По мнению нашей героини, человек должен заниматься тем, к чему тянется душа. Окончив тринадцатую школу, Ольга (в девичестве Давыдовская) мечтала стать ветеринаром. Но выбор пал на более перспективную, как казалось тогда, специальность – экономист. Девушка поступила в Кыштымский филиал Южно-Уральского государственного университета. После получения диплома поняла, что такая работа ей не по душе. А вот любовь к животным не пропала до сих пор. Перед нашей беседой Ольга как раз сдала макулатуру. Вырученные деньги она отдаёт на помощь бездомным животным.

В свободное время семья Швейкиных ухаживает за лошадьми и катается верхом в конно-туристической станции «Забава» в посёлке Слюдоруднике. С недавних пор Ольга мечтает о собственной лошади и создании секции коневодов для детей. Целеустремлённость, присущая нашей героине, вселяет надежду, что идея найдёт своё воплощение. А пока детскую мечту мамы подхватила дочь Инна. Она хочет стать профессиональной наездницей. Девочка учится в шестом классе, занимается хореографией.

Старший сын Евгений – десятиклассник. В прошлом году окончил художественное отделение кыштымской детской школы искусств, теперь посещает «Яндекс. Лицей» в центре детско-юношеского технического творчества.

Младший сын Лёвушка недавно пошёл в первый класс.

В вопросах воспитания Ольга придерживается принципов психолога Михаила Лабковского. Например, «уроки – это зона ответственности ребёнка», поэтому не стоит делать их вместе с ним, допускается лишь помочь, когда это требуется. Очевидно, что принципы работают. Дети не дают повода волноваться об успеваемости: Инна – отличница, Женя хорошист.

Азия не за горами

Ольга и Вадим считают, что секрет семейного счастья прост – это взаимопонимание и поиск компромиссов. Они познакомились в университете, где Вадим (он старше на семь лет) преподавал информатику. Сейчас работает инженером-программистом в кыштымском филиале «Уралэнергосбыт».

Всей семьёй Швейкины любят ездить в Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки. Вместе они катаются на велосипедах – так они провели нынешнее лето.

– Давно я не испытывала такого ощущения лёгкости, полёта и детства, пока не села по примеру старшего сына на двухколёсный транспорт, – поделилась многодетная мама. – К тому же это несомненная польза для здоровья. Однажды с мужем мы даже совершили вояж до Слюдорудника, по пути остановившись на пикник.

Ещё во время учебы Ольга работала в Кыштымском историко-революционном музее. Вспоминает, как проводила экскурсии для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владивостока, Хабаровска, Калининграда и даже гостей из Америки и Англии. Всех восхищала красота Уральских гор, гладь синих озёр и бескрайние лесные просторы.

Сейчас семья Швейкиных уже в полном составе путешествует и знакомится с бытом других стран. Родители вместе с детьми побывали в Испании, Чехии, Турции, Тунисе и на Кипре.

– Больше всего мне нравятся готические соборы Испании и парк Гуэль, созданный архитектором Антонио Гауди в Барселоне. В будущем планируем открыть для себя азиатское направление, – сказала Ольга.

Её удивляет, насколько европейцы умеют бережно относиться к природе: экономят воду, например, поливая растения талой или дождевой водой. Дома Швейкины стараются тоже не оставаться в стороне от защиты экологии, придерживаясь принципа раздельного сбора мусора. По мнению родителей, это ко всему прочему прививает детям дисциплину.

Всё начинается с семьи. В ней ребёнок получает первый опыт, который несёт в свою взрослую жизнь. Поэтому Ольга с мужем Вадимом стараются собственным примером вдохновлять своих детей на большие дела и благородные поступки.