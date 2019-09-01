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Школьники Кыштыма снижают нагрузку на окружающую среду

Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: Экология

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Фото управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа. 

 

Всю осень, с сентября по ноябрь, школьники Кыштымского городского округа будут приносить в свои учебные учреждения отработанные батарейки, портативные аккумуляторы, в том числе от мобильных телефонов.  В школах для их сбора установлены специальные ящики.

 

Как сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова, наш город присоединился к экологическому проекту «Сдай батарейку «Дюраселл». Он организован этой компанией и поддержан министерством образования и науки Челябинской области.

 

Цель проекта – экологическое воспитание подрастающего поколения, снижение нагрузки на окружающую среду и содействие ресурсосбережению.

 

По завершению акции специализированная организация осуществит вывоз отработанных источников питания на переработку.


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