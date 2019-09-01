Школьники Кыштыма снижают нагрузку на окружающую среду Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: Экология 0 Фото управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа. Всю осень, с сентября по ноябрь, школьники Кыштымского городского округа будут приносить в свои учебные учреждения отработанные батарейки, портативные аккумуляторы, в том числе от мобильных телефонов. В школах для их сбора установлены специальные ящики. Как сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова, наш город присоединился к экологическому проекту «Сдай батарейку «Дюраселл». Он организован этой компанией и поддержан министерством образования и науки Челябинской области. Цель проекта – экологическое воспитание подрастающего поколения, снижение нагрузки на окружающую среду и содействие ресурсосбережению. По завершению акции специализированная организация осуществит вывоз отработанных источников питания на переработку. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить