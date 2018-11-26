В Кыштыме открылся пункт сбора батареек и пластиковых крышек

Автор: КР от 26-11-2018, 15:16 Категория: Общество

Это сделано в рамках социального проекта, инициатором которого стал коллектив детского игрового центра «Лимпопо».

Выбрасывать отработанные элементы питания в мусорное ведро нельзя, потому что в них содержатся тяжёлые металлы, отравляющие окружающую среду.

– Мы будем собирать батарейки и сдавать их в бесплатные пункты приёма в Челябинске, – сказала сайту «КР» администратор центра «Лимпопо» Ольга Швейкина. – Всё, что требуется от жителей Кыштыма – это принести отработанные элементы питания к нам и тем самым поучаствовать в сохранении чистоты нашего города и его красивейшей природы.

Помимо этого, инициаторы проекта решили подхватить благотворительную акцию «Крышечки в обмен на жизнь», организатором которой стал бизнесмен из Челябинска Андрей Тыртышный.

Пластиковый материал перерабатывается на одном из заводов. На вырученные деньги будет куплено дорогостоящее медицинское оборудование для челябинского центра паллиативной помощи детям с неизлечимыми болезнями.

Кыштым присоединился к областной акции по сбору пластиковых крышек в прошлом году и не раз оказывался в числе лидеров. По итогам ноября наш город снова оказался на первом месте, отправив в Челябинск почти 23 тысячи крышек.

В детский центр «Лимпопо» можно принести чистые пластиковые крышки разного размера. Они могут быть от упаковок кетчупа, майонеза, йогуртов, бутылок с водой.

Отработанные батарейки и пластиковые крышки принимаются на третьем этаже торгового комплекса «Гранд» по адресу: улица Карла Либкнехта, 97. В будни – с 17 до 20 часов, в выходные – с 11 до 20 часов.