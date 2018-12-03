В Кыштыме появился необычный пункт приёма батареек и пластиковых крышек Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: Экология 0 К столбу у дома № 63 на улице Советской кто-то из наших земляков, озабоченных экологией, примотал на скотч две пластиковые бутылки. В одну из них любой желающий может опустить использованные батарейки, в другую – крышки. На том же столбе прикреплена вырезка газетной статьи о том, что детский игровой центр «Лимпопо» с конца ноября принимает от кыштымцев использованные батарейки и крышки. По всей видимости, автор этой идеи будет лично относить содержимое пластиковых бутылок в «Лимпопо». – За две недели нам сдали в общей сложности два больших пакета крышечек из-под молочных продуктов, газированных напитков, майонеза, кетчупа и около десяти килограммов батареек, – сказала сайту «КР» администратор центра «Лимпопо» Ольга Швейкина. – В основном, их приносят пожилые люди. Напомним, отработанные батарейки и пластиковые крышки принимаются на третьем этаже торгового комплекса «Гранд» по адресу: улица Карла Либкнехта, 97. В будни – с 17 до 20 часов, в выходные – с 11 до 20 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить