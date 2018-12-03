В Кыштыме появился необычный пункт приёма батареек и пластиковых крышек

Автор: КР от Вчера, 12:06 Категория: Экология

К столбу у дома № 63 на улице Советской кто-то из наших земляков, озабоченных экологией, примотал на скотч две пластиковые бутылки. В одну из них любой желающий может опустить использованные батарейки, в другую – крышки.

На том же столбе прикреплена вырезка газетной статьи о том, что детский игровой центр «Лимпопо» с конца ноября принимает от кыштымцев использованные батарейки и крышки. По всей видимости, автор этой идеи будет лично относить содержимое пластиковых бутылок в «Лимпопо».

– За две недели нам сдали в общей сложности два больших пакета крышечек из-под молочных продуктов, газированных напитков, майонеза, кетчупа и около десяти килограммов батареек, – сказала сайту «КР» администратор центра «Лимпопо» Ольга Швейкина. – В основном, их приносят пожилые люди.

Напомним, отработанные батарейки и пластиковые крышки принимаются на третьем этаже торгового комплекса «Гранд» по адресу: улица Карла Либкнехта, 97. В будни – с 17 до 20 часов, в выходные – с 11 до 20 часов.