Жители Кыштыма организованно сдают батарейки и ртутьсодержащие лампы Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Экология 0 По инициативе самих жителей и кыштымских экологов в городе уже на протяжении многих лет проводятся экологические акции по приёму отработанных элементов питания и рутьсодержащих ламп. Каждый школьник знает – их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, так как по экологической градации они относятся к первому классу опасности и могут вызвать отравление. За прошлый год кыштымцы сдали 1534 таких ламп. Это превышает показатели предыдущих лет. – Весной этого года в городе вновь появится пункт сбора. Как правило, в центр города в определённые часы подъезжает автомобиль, к которому жители могут приносить вредоносные лампы, – сказала сайту «КР» специалист комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, заслуженный эколог Российской Федерации Людмила Устинова. – Население сдаёт лампы бесплатно, затраты компенсирует администрация Кыштымского округа, которая заключила договор с экологическим предприятием «Мериз» в Челябинске. Помимо пункта сбора ламп, действуют пункты по приёму отработанных элементов питания. Один из них находится в магазине «Атлант». Это павильон под номером 17 в торговой галерее на улице Ленина, 16. В 2018 году кыштымцы сдали туда 45 килограммов отработанных батареек. Их тоже принимают бесплатно. Представили магазина взяли на себя ответственность по передаче батареек на предприятие «Мегаполисресурсом», в котором занимаются их переработкой. Кроме того, с осени прошлого года элементы питания принимаются и в детском игровом центре «Лимпопо» по адресу: улица Карла Либкнехта, 97. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить