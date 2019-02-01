Жители Кыштыма организованно сдают батарейки и ртутьсодержащие лампы

Автор: КР от Сегодня, 16:09 Категория: Экология

По инициативе самих жителей и кыштымских экологов в городе уже на протяжении многих лет проводятся экологические акции по приёму отработанных элементов питания и рутьсодержащих ламп. Каждый школьник знает – их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, так как по экологической градации они относятся к первому классу опасности и могут вызвать отравление.

За прошлый год кыштымцы сдали 1534 таких ламп. Это превышает показатели предыдущих лет.

– Весной этого года в городе вновь появится пункт сбора. Как правило, в центр города в определённые часы подъезжает автомобиль, к которому жители могут приносить вредоносные лампы, – сказала сайту «КР» специалист комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, заслуженный эколог Российской Федерации Людмила Устинова. – Население сдаёт лампы бесплатно, затраты компенсирует администрация Кыштымского округа, которая заключила договор с экологическим предприятием «Мериз» в Челябинске.

Помимо пункта сбора ламп, действуют пункты по приёму отработанных элементов питания. Один из них находится в магазине «Атлант». Это павильон под номером 17 в торговой галерее на улице Ленина, 16.

В 2018 году кыштымцы сдали туда 45 килограммов отработанных батареек. Их тоже принимают бесплатно. Представили магазина взяли на себя ответственность по передаче батареек на предприятие «Мегаполисресурсом», в котором занимаются их переработкой.

Кроме того, с осени прошлого года элементы питания принимаются и в детском игровом центре «Лимпопо» по адресу: улица Карла Либкнехта, 97.