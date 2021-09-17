В Кыштыме продолжают работать избирательные участки: выборы депутатов Госдумы посетили уже более 30 процентов кыштымских избирателей

Вчера, 11:43 Категория: Политика

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Фото из группы администрации округа "Кыштым" ВКонтакте.

На 10 часов утра сегодня, 19 сентября, в выборах приняли участие 32, 19% избирателей Кыштымского городского округа.

На избирательных участках нашего города можно не только отдать свой голос за депутата Госдумы, но и попасть на личный приём к главе округа Людмиле Шеболаевой, а также внести свои предложения по развитию любимого города и даже сделать прививку от гриппа.





Так, например, личный приём граждан главой Кыштымского городского округа Людмилой Александровной Шеболаевой уже состоялся сегодня в средней школе № 1. С 11:45 до 13:15 глава ответит на вопросы кыштымцев на избирательном участке, расположенном в здании средней школы №13 (ул. Челюскинцев, 57), а с 17:30 до 19:00 – в посёлке Увильды, в здании детского сада №16 (ул. Комарова, 4).





Бесплатная вакцинация против гриппа проводится с 11:00 до 14:00 в ДК металлургов, в начальной школе №2, в средней школе №2, средней школе №10, Кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа, ДК «Победа», средней школе №13, в Народном доме, в школе №5, в комплексном центре социального обслуживания населения.

Избирательные участки открыты до 20 часов.