Жители Кыштыма выбрали депутатов местного Собрания и Законодательного Собрания Челябинской области

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Избирательный участок, расположенный в средней школе № 13.

Отмечается высокая явка на выборах, которые проходили на протяжении трёх дней – 11, 12 и 13 сентября.

Всего на свои избирательные участки пришли более 11 тысяч кыштымцев – это 37,37 процентов от общего числа избирателей. Высокая явка отмечена также в Верхнеуральском и Саткинском районах.

На протяжении трёх дней жители Кыштыма выбирали депутатов Собрания депутатов Кыштымского городского округа. А вчера, в единый день голосования, можно было также отдать свой голос за депутата Заксобрания Челябинской области и политическую партию.

В Законодательное Собрание региона от Кыштыма прошла директор управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова. Что касается местных выборов, на некоторых участках результаты оказались более чем неожиданными. Об этом мы подробно расскажем в предстоящем номере газеты «Кыштымский рабочий». Среди политических партий лидирует «Единая Россия».

В Кыштымском округе были открыты 28 избирательных участков. На самых крупных из них, в том числе в посёлках округа, работали мобильные медицинские бригады. Все желающие, придя на выборы, могли измерить артериальное давление, проверить уровень глюкозы в крови и сделать прививку от гриппа. По данным кыштымской больницы, во время выборов 585 жителей округа прошли вакцинацию от гриппа.