На избирательных участках в Кыштыме можно будет сделать прививку от гриппа

Вчера, 07:30 Категория: Медицина

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Избиратели смогут не только принять участие в голосовании, но и позаботиться о собственном здоровье. На 17 крупных избирательных участках будут работать медицинские мобильные бригады. Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, все желающие смогут бесплатно привиться от гриппа. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. По словам заместителя главного врача кыштымской городской больницы по поликлинической работе Любови Санниковой, медработники проведут термометрию и осмотр.

Отметим, что в сентябре 2019 года на выборах губернатора Челябинской области к медикам, дежурившим на избирательных участках, обратились 628 кыштымцев. Прямо на месте все желающие смогли проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление. Кроме того, более 500 человек приняли участие в вакцинации от гриппа.

Напомним, 13 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва и депутатов Собрания депутатов Кыштымского городского округа шестого созыва. С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции выборы будут проходить три дня – 11, 12 и 13 сентября.