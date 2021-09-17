В Кыштыме явка на выборы уже превысила десять процентов от общего числа избирателей

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По данным Территориальной избирательной комиссии Кыштыма, на 15 часов первого дня голосования, 17 сентября, избирательные участки нашего города посетили уже 10, 49 процентов избирателей.

На это время наилучшую явку показывают участки, расположенные во Дворце культуры «Победа».

На одном из участков Кыштыма, расположенном в здании первой школы, журналист «Кыштымского рабочего» встретила заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области Олега Голикова.

– Объезжаю территории, смотрю, как работают участки. Разговариваю с председателями участков, с наблюдателями, – сказал сайту «КР» Олег Александрович. – Следим, контролируем, смотрим. Пока замечаний нет, на всех участках всё в порядке. Я сам уже проголосовал в посёлке Новый Кременкуль Сосновского района.

В Кыштымском городском округе работают 28 избирательных участков. Проголосовать за депутатов Госудумы можно три дня - 17, 18 и 19 сентября. С 8 до 20 часов по местному времени.