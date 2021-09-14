Кыштымцы смогут поставить прививки от гриппа и от новой коронавирусной инфекции прямо на избирательных участках

Вчера, 11:22 Категория: Медицина

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С пятницы, 17 сентября, стартуют выборы депутатов Госдумы.

Выборы продлятся три дня – 17, 18 и 19 сентября, чтобы избежать большого скопления людей на избирательных участках.

Как сообщил сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков, в единый день голосования, 19 сентября, на 12 наиболее крупных участках будут работать медицинские бригады. Все желающие смогут бесплатно и быстро привиться от гриппа, а ещё на трёх участках – от коронавируса.

На сегодняшний день в Кыштымском городском округе прививку от ковида сделали уже 14 700 человек.