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Кыштымский спортсмен на пьедестале всероссийского чемпионата

Вчера, 12:51 Категория: Политика
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С 14 по 17 мая в Санкт-Петербурге прошёл Чемпионат России по панкратиону среди мужчин.

 

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Волгограда, Красноярска, Курской, Омской, Тульской, Ульяновской, Пензенской, Кемеровской, Челябинской, Иркутской областей, Забайкальского, Алтайского, Пермского, Хабаровского краев, республик Бурятия, Саха (Якутия).

 

Кыштым представил спортсмен «Фискультурно-спортивного комплекса», воспитанник тренера Сергея Исламова – Юрий Филинских. Он стал бронзовым призером чемпионата.

 

Панкратион считается прародителем популярных сегодня во всём мире ММА. В бою разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств. Но при этом установлены чёткие правила борьбы, что делает их безопасными.

 

 

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Теги: кыштым спорт ФСК Кыштым панкратион чемпионат России Юрий Филинских

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