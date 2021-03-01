Кыштымский спортсмен вернулся из Тюмени с золотой медалью

2-03-2021, 16:14 Категория: Спорт

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В Тюмени состоялись чемпионат и первенство УрФО по панкратиону.

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

В составе сборной Южного Урала выступал кыштымский спортсмен Юрий Филинских, воспитанник тренера Сергея Исламова. Он стал чемпионом Уральского Федерального округа в своей весовой категории. Следующий этап – чемпионат России.