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Кыштымский спортсмен вернулся из Тюмени с золотой медалью

2-03-2021, 16:14 Категория: Спорт
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В Тюмени состоялись чемпионат и первенство УрФО по панкратиону.

 

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

 

В составе сборной Южного Урала выступал кыштымский спортсмен Юрий Филинских, воспитанник тренера Сергея Исламова. Он стал чемпионом Уральского Федерального округа в своей весовой категории. Следующий этап – чемпионат России.

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Теги: Кыштым Тюмень панкратион чемпионат победа

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