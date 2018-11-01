Житель Кыштыма отправился на чемпионат мира по панкратиону Автор: КР от Сегодня, 10:15 Категория: Спорт 0 Юрий Филинских вошёл в сборную нашей страны по этому виду спорта, завоевав бронзовую медаль на чемпионате России. Соревнования проходили в апреле в Республике Адыгее. Призовое место позволило кыштымцу получить путёвку на чемпионат мира по панкратиону. Он проходит в эти дни в городе Бобруйске в Белоруссии. Юрий Филинских (слева) занимается панкратионом, а также смешанными единоборствами, на базе физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма около пяти лет. В Белоруссию с ним поехал тренер Сергей Урушев – Сейчас Юрий проходит аккредитацию, – сообщил вчера вечером сайту «КР» тренер физкультурно-спортивного комплекса Сергей Урушев, который сопровождает спортсмена в поездке. – Его первый бой состоится в заключительный день состязаний – 4 ноября. Кто будет соперником, пока неизвестно. Сегодня в спорткомплексе «Бобруйск-Арена», вмещающем почти восемь тысяч зрителей, состоится торжественное открытие чемпионата. В нём примет участие и знаменитый актёр и телеведущий, а также Почётный член федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, уроженец Белоруссии Вадим Галыгин. В соревнованиях примут участие спортсмены из 30 стран мира, включая Австралию и Катар. Год назад на таком же турнире в России собрались бойцы из 22 государств. Панкратион – это возрождённый вид спорта. В бою разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств. Панкратион считается прародителем популярных сегодня во всём мире ММА. Спортсмены проводят поединки по панкратиону в специальной защите. Установлены чёткие правила борьбы, что делает их безопасными. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить