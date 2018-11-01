Житель Кыштыма отправился на чемпионат мира по панкратиону

Автор: КР от Сегодня, 10:15 Категория: Спорт

Юрий Филинских вошёл в сборную нашей страны по этому виду спорта, завоевав бронзовую медаль на чемпионате России. Соревнования проходили в апреле в Республике Адыгее.

Призовое место позволило кыштымцу получить путёвку на чемпионат мира по панкратиону. Он проходит в эти дни в городе Бобруйске в Белоруссии.

Юрий Филинских (слева) занимается панкратионом, а также смешанными единоборствами,

на базе физкультурно-спортивного комплекса Кыштыма около пяти лет.

В Белоруссию с ним поехал тренер Сергей Урушев

– Сейчас Юрий проходит аккредитацию, – сообщил вчера вечером сайту «КР» тренер физкультурно-спортивного комплекса Сергей Урушев, который сопровождает спортсмена в поездке. – Его первый бой состоится в заключительный день состязаний – 4 ноября. Кто будет соперником, пока неизвестно.

Сегодня в спорткомплексе «Бобруйск-Арена», вмещающем почти восемь тысяч зрителей, состоится торжественное открытие чемпионата. В нём примет участие и знаменитый актёр и телеведущий, а также Почётный член федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, уроженец Белоруссии Вадим Галыгин.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 30 стран мира, включая Австралию и Катар. Год назад на таком же турнире в России собрались бойцы из 22 государств.

Панкратион – это возрождённый вид спорта. В бою разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств.

Панкратион считается прародителем популярных сегодня во всём мире ММА. Спортсмены проводят поединки по панкратиону в специальной защите. Установлены чёткие правила борьбы, что делает их безопасными.