В Челябинской области назначены кураторы муниципалитетов

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Политика

Ими стали бывший руководитель аппарата губернатора Евгений Голицын и экс-председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров. Один из них будет отвечать за центральные и южные территории, другой – за северную и горнозаводскую зоны. Челябинск, Магнитогорск и Копейск будет курировать руководство региона.

– Пожалуй, самая важная новация – кустовой принцип контроля за территориями и муниципалитетами. Давно пора навести порядок. И обе фигуры кураторов выбраны профессиональные, – отметил политолог Андрей Лавров.

По каждой территории предстоит подготовить программы развития на пять лет с планом решения ключевых проблем.

По словам губернатора Алексея Текслера, главное для власти в регионе, чтобы люди, вне зависимости от места проживания, получали равный доступ к социальным благам, а в территориях были обеспечены единые социальные, коммунальные стандарты, везде развивалось здравоохранение.

– Немало случаев, когда главы муниципалитетов пытались скрыть проблемы, вместо того чтобы заострить на них внимание, – сказал Алексей Леонидович.