Алексею Текслеру не хватает часов в сутках

Автор: КР от Сегодня, 15:30 Категория: Общество

Насыщенность и уровень рабочих поездок и встреч временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, по оценкам наблюдателей, зашкаливают.

В пятницу глава региона работал в Магнитогорске, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В субботу утром Текслер уже открыл в Челябинске региональный «Цифровой прорыв», а вечером поздравлял металлургов с профессиональным праздником.

В воскресенье руководитель области транзитом через Москву побывал в Курске, где успел переговорить с вице-премьером Алексеем Гордеевым. Кроме того, Алексей Текслер пообщался с министром транспорта Евгением Дитрихом, министром цифрового развития Константином Носковым и министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым. В центре внимания были предложения и проекты, которые до этого глава региона обсуждал с Президентом.

В понедельник глава региона выступил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, где предложил меры по увеличению экспорта сельхозпродукции.

Сегодня Алексей Текслер вновь отправился в поездку по муниципалитетам области – в города Верхний Уфалей и Нязепетровск.

Налицо лоббистские возможности и связи в высших федеральных кругах. При этом Текслер чрезвычайно активен и во внутренней повестке – он не боится ехать в трудные и проблемные территории Челябинской области.

– Сверхнасыщенный график главы региона – это необходимость как можно быстрее «объять необъятное», – говорит политолог Александр Мельников. – Он хочет погрузиться в проблематику региона и решить первоочередные вопросы. Видно, что у него есть силы, понимание и мотивация, чтобы выдержать максимальный темп работы.