В Челябинской области увеличится финансирование садоводческих товариществ Автор: КР от Сегодня, 17:05 Категория: Общество 0 По решению временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в следующем году 30 миллионов будет выделено на решение первоочередных проблем садоводческих товариществ. – Проблемы многих садоводов – это изношенная инфраструктура, сложности с сетями, тарифы, дороги, ведущие к садам, – сказал Алексей Леонидович. – Будет продолжена работа по субсидированию садовых маршрутов, скидка пенсионерам составит также 50 процентов. Главам муниципалитетов дано поручение пересмотреть расписание, чтобы гражданам было максимально удобно и комфортно. Сейчас ежегодное финансирование садоводческих товариществ составляет 20 миллионов рублей. Планируется разработать специальную программу поддержки садоводов на областном уровне. Пока такие программы существуют только в муниципалитетах, а регион оказывает им финансовую поддержку. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить