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В Челябинской области увеличится финансирование садоводческих товариществ

Автор: КР от Сегодня, 17:05 Категория: Общество

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По решению временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в следующем году 30 миллионов будет выделено на решение первоочередных проблем садоводческих товариществ.

 

–  Проблемы многих садоводов – это изношенная инфраструктура, сложности с сетями, тарифы, дороги, ведущие к садам, – сказал Алексей Леонидович. – Будет продолжена работа по субсидированию садовых маршрутов, скидка пенсионерам составит также 50 процентов. Главам муниципалитетов дано поручение пересмотреть расписание, чтобы гражданам было максимально удобно и комфортно.

 

Сейчас ежегодное финансирование садоводческих товариществ составляет 20 миллионов рублей.

Планируется разработать специальную программу поддержки садоводов на областном уровне. Пока такие программы существуют только в муниципалитетах, а регион оказывает им финансовую поддержку. 


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