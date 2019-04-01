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Алексей Текслер проинспектировал строительство объектов для саммитов ШОС и БРИКС

Автор: КР от Сегодня, 10:17 Категория: Политика

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Фото пресс-службы Правительства Челябинской области

 

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил посёлок в микрорайоне «Белый хутор» и конгресс-холл «Таганай-2020», где возводятся объекты для саммитов ШОС и БРИКС.

 

Глава региона констатировал, что строительство идёт с существенным отставанием от утверждённого графика. Текслер потребовал ускорить темпы работы, а в дальнейшем осуществлять реализацию проекта в соответствии с утверждёнными сроками.

 

Также во время посещения стройплощадки посёлка врио губернатора пообщался с жителями близлежащего микрорайона «Просторы – верхний» посёлка Западный. Они обсудили предложения по организации транспортного движения, функционированию социальных объектов и благоустройству на этой территории. По каждому из вопросов были даны поручения ответственным лицам.

 

Строительство конгресс-холла «Таганай-2020», по оценке строителей, идёт согласно графику. Алексей Леонидович дал поручение взять на особый контроль соблюдение сроков возведения объекта.

 

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

 


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