Алексей Текслер проинспектировал строительство объектов для саммитов ШОС и БРИКС

Автор: КР от Сегодня, 10:17 Категория: Политика

Фото пресс-службы Правительства Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил посёлок в микрорайоне «Белый хутор» и конгресс-холл «Таганай-2020», где возводятся объекты для саммитов ШОС и БРИКС.

Глава региона констатировал, что строительство идёт с существенным отставанием от утверждённого графика. Текслер потребовал ускорить темпы работы, а в дальнейшем осуществлять реализацию проекта в соответствии с утверждёнными сроками.

Также во время посещения стройплощадки посёлка врио губернатора пообщался с жителями близлежащего микрорайона «Просторы – верхний» посёлка Западный. Они обсудили предложения по организации транспортного движения, функционированию социальных объектов и благоустройству на этой территории. По каждому из вопросов были даны поручения ответственным лицам.

Строительство конгресс-холла «Таганай-2020», по оценке строителей, идёт согласно графику. Алексей Леонидович дал поручение взять на особый контроль соблюдение сроков возведения объекта.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Соответствующий Указ подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.