Чиновники Челябинской области сдадут нормативы ГТО

Автор: КР от Сегодня, 12:41 Категория: Спорт

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Саткинский район предложил чиновникам областного правительства сдать нормативы ГТО.



Такая идея возникла во время осмотра стадиона около школы №40. Объект включает в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку и комплекс для подготовки и сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Алексей Текслер дал поручение и. о. министра физической культуры и спорта Челябинской области Леониду Одеру к сентябрю разработать программу по сдаче нормативов ГТО для правительства Челябинской области.

Алексей Леонидович заявил, что не намерен оставаться в стороне. Он никогда не сдавал нормативы ГТО и ему будет интересно проверить свои силы.

