Чиновники Челябинской области сдадут нормативы ГТО Автор: КР от Сегодня, 12:41 Категория: Спорт 0 Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Саткинский район предложил чиновникам областного правительства сдать нормативы ГТО. Такая идея возникла во время осмотра стадиона около школы №40. Объект включает в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку и комплекс для подготовки и сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Алексей Текслер дал поручение и. о. министра физической культуры и спорта Челябинской области Леониду Одеру к сентябрю разработать программу по сдаче нормативов ГТО для правительства Челябинской области. Алексей Леонидович заявил, что не намерен оставаться в стороне. Он никогда не сдавал нормативы ГТО и ему будет интересно проверить свои силы. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить