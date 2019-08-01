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Чиновники Челябинской области сдадут нормативы ГТО

Автор: КР от Сегодня, 12:41 Категория: Спорт

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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Саткинский район предложил чиновникам областного правительства сдать нормативы ГТО. 

Такая идея возникла во время осмотра стадиона около школы №40. Объект включает в  себя футбольное поле, баскетбольную площадку, беговую дорожку и  комплекс для подготовки и  сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

 

Алексей Текслер дал поручение и. о. министра физической культуры и спорта Челябинской области Леониду Одеру к сентябрю разработать программу по сдаче нормативов ГТО для правительства Челябинской области.

 

Алексей Леонидович заявил, что не намерен оставаться в стороне. Он никогда не сдавал нормативы ГТО и ему будет интересно проверить свои силы.


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