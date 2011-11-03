Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку несколько министров

Автор: КР от Вчера, 14:42 Категория: Политика

Глава региона продолжает формирование нового состава правительства Челябинской области.

Как сообщается на сайте губернатора региона, пост министра здравоохранения оставил Сергей Приколотин. Его новым местом работы в качестве директора будет территориальный центр медицины катастроф Челябинской области.

На должность министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семёнова, который сейчас занимает должность главного врача областного перинатального центра.

По решению Алексея Текслера, не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым заместителем министра здравоохранения Виталием Щетининым.

Кроме того, оставят свои должности министр социальных отношений Татьяна Никитина, председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин и начальник главного управления «Государственная жилищная инспекция» Олег Датских.

С остальными руководителями органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу уже без приставки «и. о.».